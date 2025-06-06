Киевляне задолжали "Киевтеплоэнерго" 255 тысяч и не хотели платить: что решил суд

Коммунальное предприятие подало иск на зарегистрированных жителей квартиры

В Киеве суд обязал двух жителей города солидарно оплатить более 255 тысяч гривен долга за жилищно-коммунальные услуги в пользу КП "Киевтеплоэнерго".

Соответствующее решение было принято Оболонским районным судом. Сами ответчики пытались убедить суд, что к квартире, за которую начислен долг, они не имеют никакого отношения.

Дело рассматривалось в открытом заседании 26 мая 2025 года. Иск подало предприятие "Киевтеплоэнерго", заявив: два человека годами не платили за отопление и горячую воду. В результате долг "набег" солидный — более 255 тысяч гривен. И это без учета судебных издержек.

На это ответчики заявили, что в квартире не живут, доступа к жилью нет, а еще в доме якобы зарегистрированы другие совершеннолетние лица, поэтому и ответственность — не на них. К тому же, просили суд учесть срок давности.

Однако суд признал эти аргументы безосновательными. Как отмечено в решении, ответчики не предоставили никаких доказательств об отсутствии доступа к квартире. Более того, согласно закону, все совершеннолетние лица, зарегистрированные или проживающие в доме, несут солидарную ответственность за оплату коммунальных услуг.

Также суд напомнил, что сроки исковой давности остановлены во время военного положения и карантина — соответственно, долг актуален.

Что решил суд

В итоге суд удовлетворил иск полностью. Киевляне должны уплатить 255 096 гривен основного долга, а также по 1 913,23 грн судебного сбора каждый. Как отмечается, решение еще можно обжаловать в апелляции.

Решение суда

Ранее "Телеграф" писал, что киевлянин не платил за горячую воду и отопление 4 года. Дело дошло до суда.