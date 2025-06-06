Влада в Києві зробила подарунок водіям: коли і кому можна заправитися зі знижкою

Кияни отримають хоч якусь компенсацію за незручності з транспортом

До кінця доби у п'ятницю, 6 червня, у Києві на АЗС всіх основних мереж можна буде отримати знижку на пальне. Це пов'язано з нічною масованою атакою росіян по Україні, в результаті якої постраждали колії Київського метрополітену.

Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Більше людей пересіло на автотранспорт, отже було витрачено більше палива.

"На жаль, сьогодні внаслідок російської атаки постраждали колії Київського метрополітену. Рух по одній з гілок метрополітену був неможливий, і в місті виникла, мʼяко кажучи, ускладнена транспортна ситуація", — йдеться у публікації.

Ткаченко розповідає, що через це люди в Києві були значно довше в дорозі, ніж зазвичай. Було більше заторів, більше використання автотранспорту, а отже й палива.

"Я звернувся до мереж АЗС. Всі хто зараз рухається Києвом — отримають знижки на АЗС всіх основних мереж в столиці. Знижка почне діяти в найближчі хвилини і до кінця доби. Обсяг знижок компанії визначають відповідно до своїх спроможностей. Вдячний бізнесу за розуміння і готовність підтримати людей. Нехай це буде хоч якоюсь компенсацією за незручності від міста в такий складний день", — написав глава МВА.

Раніше ми писали, що після масованої нічної атаки на Київ 6 червня, у місті — серйозні проблеми з транспортом. Через часткову зупинку червоної лінії метро та перевантаженість автобусів, кияни масово пересіли на таксі. Це спричинило різке зростання попиту на послуги перевезення: короткі поїздки в межах одного району коштували як зазвичай міжміські.