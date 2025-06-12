Выехать из Киева станет сложнее: где и почему перекроют дорогу (карта)

Для водителей установят предупредительные знаки

С 13 июня в Киеве частично ограничат движение транспорта на улице Богатырской в направлении Вышгорода. Причина – капитальный ремонт дороги.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на УК "Киевавтодор". Ограничения будут действовать почти месяц – до 6 июля.

В этот раз работы переместятся на противоположную сторону участка от АЗС "KLO" (ул. Богатырская, 1-Г) до завода ЧАО "Оболонь". Здесь дорожники будут разбирать старое покрытие и укладывать новые слои асфальта.

На период ремонта выезд из города организуют только одной полосой со стороны противоположного направления. Также ограничат движение двумя съездами на пересечении с ул. Луговой.

Чтобы помочь водителям ориентироваться, вдоль маршрута будут установлены информационные знаки с объездами.

В "Киевавтодоре" просят прощения за неудобства и призывают водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Карта

Напомним, что до 18 июня на проспекте Соборности в Киеве частично ограничат движение транспорта. Дорожники приступят к обновлению асфальтобетонного покрытия на участке от Дарницкой площади до моста Патона.

Ремонт будут проводить поэтапно, так что полного перекрытия всех полос движения не будет.

Ранее "Телеграф" писал, что один из мостов Киева частично перекроют вплоть до конца года. Движение транспорта будет ограничено второй, третьей и четвертой полосами в направлении правого берега.