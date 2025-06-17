В Киеве после российских обстрелов тяжело дышать. В каком районе качество воздуха самое плохое

Россия убивает людей и отравляет воздух

Качество воздуха в Киеве значительно ухудшилось по состоянию на утро вторника, 17 июня. В городе возникли многочисленные пожары и задымления из-за российской атаки ракетами и беспилотниками, унесшей жизни по меньшей мере 14 человек.

Местные Telegram-каналы публикуют видео задымления в столице. Для тушения пожаров спасатели используют вертолеты. По словам местных жителей, дышать в некоторых районах Киева тяжело, людей призывают не открывать окна.

В каком районе самый плохой воздух

По данным сайта SaveEcoBot, максимальный индекс загрязнения атмосферы в восемь утра зафиксирован в Голосеевском районе Киева. На улице Маричанская, 11 загрязнение достигло отметки 179 AQI PM2.5. Такой уровень означает вредный уровень загрязнения воздуха. Это означает, что воздух содержит высокую концентрацию твердых мелких частиц (PM2.5), которые могут отрицательно влияют на здоровье, особенно для чувствительных групп населения.

Карта загрязнения воздуха в Киеве на утро 17 июня

Самая худшая ситуация в Голосеевском районе

В Голосеевском районе по адресу проспект 40-летия Октября, 17Б качество воздуха также плохое. Датчик зафиксировал 155 AQI PM2.5.

Уровень загрязненности воздуха в Киеве вырос до вредного

Также высокий уровень загрязнения в Шевченковском районе. На улице Крещатик, 32А он достиг отметки 154.

Частицы PM2.5 – это любые твердые объекты, диаметр которых не превышает 2,5 микрометра. Они находятся в воздухе и способны попадать в дыхательные пути.

Из-за удара России в Киеве погибли по меньшей мере 14 человек

Разрушение есть в Дарницком, Днепровском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском, Соломенском, Шевченковском районах. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пострадавших в столице возросло до 55 человек. Более 40 человек были доставлены в медучреждения города.

"О погибших точной информации пока нет. Поскольку на местах работают спасатели. В Соломенском районе разбирают завалы в жилом доме, где обрушился целый подъезд. Предварительно, по информации спасателей и полиции, погибших 14", — написал Кличко.

Как сообщал "Телеграф", во время российской атаки на Киев 17 июня было зафиксировано попадание на железные дороги. Изуродованы вагоны с зерном.