У Києві після російського обстрілу важко дихати. В якому районі якість повітря найгірша

Росія вбиває людей та отруює повітря

Якість повітря у Києві значно погіршилася станом на ранок вівторка, 17 червня. В місті виникли численні пожежі та задимлення через російську атаку ракетами та безпілотниками, що забрала життя щонайменше 14 людей.

Місцеві Telegram-канали публікують відео задимлення у столиці. Для гасіння пожеж рятувальники використовують гелікоптери. За словами місцевих жителів, дихати в деяких районах Києва важко, людей закликають не відкривати вікна.

В якому районі найгірше повітря

За даними сайту SaveEcoBot, максимальний індекс забруднення атмосфери о восьмій ранку зафіксовано у Голосіївському районі Києва. На вулиці Маричанська, 11 забруднення сягнуло позначки 179 AQI PM2.5. Такий рівень означає шкідливий рівень забруднення повітря. Це означає, що повітря містить високу концентрацію дрібних твердих частинок (PM2.5), які можуть негативно впливати на здоров'я, особливо для чутливих груп населення.

Карта забруднення повітря у Києві на ранок 17 червня

Найгірша ситуація у Голосіївському районі

В Голосіївському районі за адресою проспект 40-річчя Жовтня, 17Б якість повітря також погана. Датчик зафіксував 155 AQI PM2.5.

Рівень забрудненості повітря у Києві зріс до шкідливого

Також високий рівень забруднення у Шевченківському районі. На вулиці Хрещатик, 32А він сягнув позначки 154.

Частинки PM2.5 — це будь-які тверді об’єкти, діаметр яких не перевищує 2,5 мікрометра. Вони знаходяться в повітрі та здатні потрапляти у дихальні шляхи.

Через удар Росії у Києві загинуло щонайменше 14 людей

Руйнування є в Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському, Соломʼянському, Шевченківському районах. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що постраждалих у столиці зросла до 55 людей. Понад 40 людей доставили в медзаклади міста.

"Щодо загиблих точної інформації поки немає. Оскільки на місцях працюють рятувальники. В Соломʼянському районі розбирають завали в житловому будинку, де обвалився цілий підʼїзд. Попередньо, за інформацією рятувальників і поліції, загиблих 14", — написав Кличко.

Як повідомляв "Телеграф", під час російської атаки на Київ 17 червня було зафіксовано влучання на залізниці. Понівечено вагони з зерном.