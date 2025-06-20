Будут дожди с грозой и ветры? Синоптики дали прогноз погоды в Киеве в конце недели

Погода в Киеве в течение пятницы-воскресенья предполагается облачной, дождливой, возможно грозовой и ветреной

В настоящее время небо над Киевом облачное, а температура опустилась до около +18 градусов. В течение 20-22 июня синоптики прогнозируют мелкие дожди, возможно, с грозами и местами возможны сильные ветры.

Температура в эти дни может немного подняться до +22 градусов, сообщили в Meteofor, хотя не все метеорологи с этим согласны. В "Sinoptik" говорят, что показатели зафиксируются около +19 градусов.

Пятница, 20 июня, пройдет переменно облачной, а вечером прогнозируются мелкие дожди, согласно данным "Sinoptik". В субботу ожидаются еще более интенсивные дожди, которые будут идти утром и в обед. А воскресенье, тем временем должно быть более ясным, но оно принесет с собой не только дожди, но и грозы.

Температура в эти дни зафиксируется около +19 градусов в дневное время и будет колебаться около +12…14 градусов в ночное. Сила ветра в течение этих суток не превысит слабых 5 м/с.

В то же время на сайте "Meteofor" дали почти схожий прогноз, но местами он отличается. Пятница, 20 июня, также ожидается переменно облачной и немного дождливой — только вечером. 21 июня облака еще больше заполонят небо, но дожди предполагаются ночью и днем, когда в Sinoptik прогнозировали утром и днем. Уже 22 июня погода немного разъяснится, но во второй половине суток снова будет небольшая облачность и мелкие дожди, без гроз.

Показатели на термометрах в дневное время будут находиться в пределах +18…22 градусов, тогда как в ночное — +11…13 градусов. Здесь ситуация с ветрами другая, ведь синоптики прогнозируют, что их сила в течение пятницы-воскресенья может быть от свежих 9 м/с до крепких 14 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда всю Украину зальет дождями.