В Киеве оживленную улицу залило кипятком: ее частично перекрыли (видео)

Местами образовались глубокие лужи

В Киеве на улице Борщаговской случился потоп. Из-за прорыва водопровода с кипятком, часть проезжей части перекрыли.

Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа". Позже на информацию отреагировали в патрульной полиции столицы.

Как видно на видеозаписи с места происшествия, водой залило значительный участок дороги, из-за чего местами появились глубокие лужи. Из-за активного испарения горячей воды, местами образовался плотный туман, который существенно ограничивал видимость для участников движения.

"В связи с прорывом труб теплосети на улице Борщаговской движение транспорта затруднено в направлении бульвара Вацлава Гавела", — сообщили после в киевской полиции.

Отмечается, что патрульные осуществляют регулирование движения в этом районе, а водителей призвали быть внимательными и учитывать ограничения при планировании маршрута. Ремонтные бригады уже работают на месте, но когда движение полноценно восстановится, в настоящее время неизвестно.

Как сообщалось ранее, в Киеве 24-летний мужчина устроил дрифт на BMW в Подольском районе. Полицейские его быстро нашли и обнаружили, что у него даже водительских прав нет.