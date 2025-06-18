Киев увяз в долгах? Что происходит с платежками за воду (инфографика)

Крупнейшим должником является один из левобережных районов столицы

В период с марта по май 2025 года жители столицы накопили свыше 1,3 млрд грн долгов за услуги централизованного водоснабжения и водоотведения. Самый высокий уровень задолженности зафиксирован в мае — 1 млрд 309 млн 613 тыс. грн, что почти на 26 млн больше, чем в марте.

Такие данные по запросу "Телеграфа" предоставило ЧАО "АК "Киевводоканал".

В каком районе долги самые высокие

Среди районов лидерами по суммам неплатежей являются Днепровский (более 209 млн грн в мае), Деснянский (171,5 млн грн) и Соломенский (149,3 млн грн). Жители Шевченковского района задолжали более 141 млн грн, Оболонского почти – 128 миллионов.

Днепровский район оказался антирекордсменом

Меньше всего задолжали жители Печерского района — чуть больше 59 млн грн. Впрочем, по сравнению с мартом рост долгов наблюдается во всех административных районах Киева без исключения.

Тройка самых злобных должников в Киеве

Показатели по отдельным адресам показывают хроническую неуплату. В тройку домов с самыми большими долгами входят: ул. Приречная, 5 (Оболонский р-н), где на май задолженность превысила 1,22 млн. грн.; ул. Якуба Коласа, 6 (Святошинский р-н) — более 1,16 млн грн; и просп. Маршала Рокоссовского, 3 (также Оболонский р-н) — 1,065 млн грн.

Два из трех домов находятся в Оболонском районе

Девятиэтажный по адресу ул. Приречная, 5 находится в хорошей локации – неподалеку от Оболонской набережной, парк "Наталка" и недавно открытый пешеходный мост "Волна Азова".

Дом по адресу ул. Приречная, 5 в Киеве

Чуть дальше от набережной находится девятиэтажка, также вошедшая в этот "антирейтинг" – дом на проспекте Маршала Рокоссовского, 3. В комментариях на форуме жители еще несколько лет назад жаловались на проблемы с водоснабжением.

Похожий дом и по адресу Якуба Коласа, 6 расположен в жилом массиве "Борщаговка". По этому же адресу зарегистрирован и ЗАГС Святошинского района.

Отключать будут безжалостно

В ответ на рост задолженности "Киевводоканал" активизировал работу с должниками. В марте планировалось отсоединить от водоснабжения 308 квартир, фактически прекратили оказывать услуги в 25 квартирах. В апреле таких было уже 204 запланированных и 23 реализуемых отключения, в мае — соответственно 244 и 22. Больше всего отключений зафиксировано в Печерском районе.

В компании отмечают, что не ставят целью массовое прекращение предоставления услуг, однако вынуждены прибегать к таким мерам в случае системного уклонения от оплаты. Перед отключением должникам посылают сообщения, проводят телефонные и SMS-напоминания, предлагают заключить договоры реструктуризации. Однако в отношении стабильных неплательщиков принимаются более жесткие меры.

"Киевводоканал" также напомнил, что после отмены правительственного запрета на прекращение услуг в случае долгов (постановление КМУ №1405 от 29.12.2023) компания действует в соответствии с действующим законодательством Украины и оставляет за собой право прекращать водоснабжение до момента погашения задолженности или подписания соответствующих договоров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине угроза дефицита газа приобретает реальные очертания и может стать фактом уже в ближайшее время.