"Коммуникация уровня – дно": детский праздник в Киеве превратился в скандал

Сообщение об отмене спектакля пришло совсем не вовремя

В столице без объяснений отменили детское цирковое представление в пространстве V’YAVA на ВДНХ. Родители возмущены внезапной отменой мероприятия и отсутствием какой-либо коммуникации со стороны организаторов.

Информация об инциденте появилась после публикации журналистки Татьяны Гонченко в Facebook. По ее словам, она приобрела билеты на событие еще за неделю до мероприятия.

Афиша спектакля цирка "Апельсин"

В течение недели ребенок готовился и с нетерпением ждал спектакля. Однако, приехав на локацию заранее, семья обнаружила, что территория закрыта, а охранник сообщил о переносе мероприятия. Никакого предварительного уведомления ни через e-mail, ни через смс или соцсети не было. СМС от платформы продажи билетов поступило уже по прибытии на место – всего за пять минут до запланированного начала спектакля.

"Представьте себе состояние пятилетнего ребенка, который ждал события целую неделю, и здесь ему уже у дверей сообщают, что ничего не будет!", – написала журналистка в Facebook.

Организаторы пространства V’YAVA не предоставили никаких публичных объяснений или извинений. По словам Татьяны Гонченко, все ее обращения к организаторам в соцсетях остались без ответа или были проигнорированы после уточнений. В комментариях к публикации пользователи соцсетей поддержали автора и поделились собственными схожими ситуациями.

После уточнения, о каком именно спектакле идет речь, организаторы не выходили на связь

"В этом всему мне больше всего жаль ребенка", — отметила одна из комментаторок.

Некоторые пользователи обратили внимание на то, что еще за несколько дней до мероприятия продажа билетов была остановлена, что могло свидетельствовать о вероятной отмене.

"Они за несколько дней знали, что событие не состоится. Я где-то 17 июня смотрела билеты на данное событие, афиша на их сайте и на сайтах продажи билетов была, но билетов нельзя было купить. Было два мнения: неужели все раскупили или событие отменили", – дописала одна из пользователей.

Организаторы, вероятно, заранее знали, что представление не состоится

В то же время, организаторы продолжали публиковать анонсы новых событий, не комментируя ситуацию с отмененным мероприятием.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в этом году Ивана Купала будут отмечать 23 июня в соответствии с новым календарем.