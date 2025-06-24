Киевлян ждут большие неудобства на популярной станции метро: что происходит

Последний раз ремонтные работы здесь проводились 11 лет назад

В среду, 25 июня, на киевской станции метро "Дворец "Украина"" начнется плановый капитальный ремонт эскалаторов. Работы будут продолжаться ориентировочно до конца 2025 года, поэтому пассажирам следует готовиться к неудобствам.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на КП "Киевский метрополитен". В коммунальном предприятии объясняют, что капремонт проходит согласно техническому регламенту.

Его должны проводить каждые 10–12 лет или после пробега в 150 тысяч километров. Последний раз эскалаторы на станции "Дворец "Украина"" ремонтировали еще в 2014 году.

При работе специалисты полностью демонтируют и проверяют основные элементы: лестничное полотно, поручни, редукторы, тяговые цепи и другие детали. Часть из них ремонтируется в специализированной мастерской, а крупногабаритные — непосредственно в машинном зале станции.

Ремонт эскалатора

Ключевым этапом капремонта является диагностика — пригодные к эксплуатации детали возвращаются в систему, а не отвечающие требованиям безопасности заменяют новыми.

Пассажиров просят быть внимательными: эскалаторы — сложные и чувствительные механизмы, которые могут выйти из строя даже через обычные пакеты, шнуровки, каблуки или длинную одежду.

В метрополитене призывают соблюдать правила пользования и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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