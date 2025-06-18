Будут пробки? В Киеве до конца года частично перекроют один из путепроводов (карта)

Будут ограничивать движение в два этапа

В Киеве почти на пол года ограничат движение транспорта по путепроводу на пересечении улиц Михаила Бойчука и Саперно-Слободской.

Об этом сообщают в КГГА со ссылкой на УК "Киевавтодор". С 18 июня и по 31 декабря коммунальное предприятие "Киевавтодоргород" будет проводить на объекте противоаварийные меры.

Причина — необходимость обеспечить безопасную эксплуатацию сооружения, требующего технического вмешательства. Поэтому движение будут частично перекрывать сразу в нескольких направлениях.

Движение будут ограничивать в два этапа:

Первый этап: на месте выполнения работ будет ограничено движение транспорта на половине второй и третьей полос по обе стороны путепровода.

Второй этап: ограничения будут действовать уже на половине второй и первой полосы.

Кроме того, работы затронут и пешеходную часть сооружения — на протяжении всего периода ремонтов будут выполняться работы на тротуарах и других пешеходных участках.

Карта

Передвижение по этому отрезку дороги станет медленнее и, вероятно, приведет к пробкам в часы пик. В "Киевавтодоре" призывают киевлян и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам, по возможности выбирать альтернативные маршруты и учитывать ограничения при планировании поездок.

На время проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и информационные щиты для предупреждения участников движения об изменениях.

Как объехать ограничение

Движение с ул. Михаила Бойчука → повернуть на Железнодорожное шоссе → дальше через Набережное шоссе или Приднепровское шоссе в обход путепровода — к Выдубичам или дальше.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве частично ограничили движение транспорта на улице Богатырской в направлении города Вышгород. В "Киевавтодор" рассказали, до какого числа будут действовать ограничения.