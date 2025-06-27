У київському супермаркеті помітили пухнастого хижака: відео зачарувало українців

Цих тварин рідко тримають вдома

У одному з супермаркетів Києва відвідувачі помітили незвичного "покупця". У продуктовому візочку зручно вмостилася сіра норка.

Відео з пухнастим хижаком опублікували місцеві телеграм-канали. На кадрах видно, як тварина спокійно лежить у кошику, ніби чекає, поки її хтось покатає між полицями з товарами.

Цей ролик зачарував користувачів мережі. У коментарях пишуть, що це мила тварина і цілком домашня.

Коментарі

Для довідки

Норки — це дрібні напівводні хижі ссавці з родини куницевих, пов’язані з ласками, вивірками та видрами. Існує два основні види — американська та європейська норка.

У природі вони мешкають біля водойм — річок, струмків, озер. Вони їдять рибу, земноводних, гризунів, птахів і ракоподібних.

Розміри: довжина тіла приблизно 40–60 см (включно з хвостом), вага близько 0,6–1 кг — надзвичайно спритні й витривалі тварини.

Дехто тримає норку вдома, хоча це досить рідко і вимагає неабияких зусиль. Існують як "дикі" норки, так і "домашні", розведені на хутрових фермах.

Однак, на відміну від одомашнених тварин, норок не розводили спеціально для компаній; їх характер може залишатися агресивним і непередбачуваним, — вони можуть вкусити або подряпати.

Норка

Раніше "Телеграф" писав, що в харківському трамваї помітили несподіваного хижого пасажира. У мережі прокоментували інцидент.