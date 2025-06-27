Маловідоме озеро з цікавою назвою Відро: де в Києві знаходиться дикий оазис

Дістатися сюди буде не так просто

Не всі кияни знають, що на окраїні міста ховається одна з найчистіших водойм столиці — озеро Відро. Тут немає кафе, набережних чи прокату катамаранів, зате є дика природа, рідкісні рослини й повна тиша.

Це місце, де можна побути наодинці з лісом, водою і собою. Про цю унікальну локацію розповідає "Телеграф".

Що це за місце

Озеро Відро розташоване в Голосіївському районі Києва, у долині річки Віта — між Дніпровським і Столичним шосе. Воно межує з територією Національного природного парку "Голосіївський", хоча поки не має офіційного охоронного статусу.

Водойма площею понад 30 гектарів захована між лісами, далеко від житлової забудови та трас. Тут майже немає людей — іноді проходять рибалки або місцеві мешканці на прогулянці з собакою.

Це одне з небагатьох природних озер у столиці, яке зберегло свою первозданність.

Озеро з чистою водою

Чим цікаве озеро Відро

Це озеро — справжній центр біорізноманіття. У воді живуть майже два десятки видів риб: короп, карась, окунь, лин. У лісі поруч можна побачити бобрів, ондатр, а в небі — чаплі, лиски, диких качок.

Особливою гордістю екологів стала знахідка — у 2023 році в озері виявили хижу червонокнижну рослину альдрованду пухирчасту. Вона не має коренів, плаває у товщі води й ловить комах, як справжній підводний хижак. Також тут росте щитолистий плавун — ще один рідкісний вид, занесений до Червоної книги України.

Вода тут — напрочуд прозора, а береги вкриті очеретом і лісом. Можна годинами слухати, як шелестить трава й плюскає вода. Машин не чути зовсім.

Тут можна навіть скупатися

Екологічна загроза

Попри свою унікальність, озеро не має жодного охоронного статусу. Час від часу на ділянки навколо нього намагаються зазіхнути забудовники: планують котеджі, розчищення берегів, вивезення піску.

Місцеві жителі та екологічні активісти неодноразово подавали петиції про створення на території озера ландшафтного заказника. У Київраді вже розглядали відповідні звернення, але остаточне рішення поки не ухвалене.

Фахівці наголошують: озеро Відро має надзвичайну цінність для екосистеми Києва, а його знищення матиме незворотні наслідки.

Водойма заховалося серед лісу

Чому варто прийти

Це одне з тих місць, де не побачиш натовпу з кавою та самокатами. Але якщо ви втомилися від ритму мегаполіса, хочете тиші, простору й повітря — озеро Відро ідеальне.

Можна просто сісти на колоду біля води, подивитися, як пропливають качки, або пройтись лісовими стежками навколо озера. Також в озері можна покупатися, там є невеличкий пляж.

Як доїхати

Найзручніше — на авто від станцій метро "Деміївська" або "Видубичі" в напрямку Столичного шосе. Орієнтир — поворот на вулицю Лісоводну.

Паркування тут стихійне, на узбіччях лісових доріг. Далі — 5–10 хвилин пішки стежкою вглиб лісу.

Щоб дістатися на громадському транспорті, потрібно сісти на Видубичах на маршрут №43 або 43К. Зупиніться на зупинці ФК "Динамо" і по доріжці пройдіть до озера приблизно 20 хвилин.

Раніше "Телеграф" писав, що не всі кияни знають, що за кілька хвилин від станції метро "Голосіївська" ховається справжній зелений рай — Оріхуватські ставки. Чим вони приваблюють місцевих.