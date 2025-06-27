Маловідоме озеро з цікавою назвою Відро: де в Києві знаходиться дикий оазис
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Не всі кияни знають, що на окраїні міста ховається одна з найчистіших водойм столиці — озеро Відро. Тут немає кафе, набережних чи прокату катамаранів, зате є дика природа, рідкісні рослини й повна тиша.
Це місце, де можна побути наодинці з лісом, водою і собою. Про цю унікальну локацію розповідає "Телеграф".
Що це за місце
Озеро Відро розташоване в Голосіївському районі Києва, у долині річки Віта — між Дніпровським і Столичним шосе. Воно межує з територією Національного природного парку "Голосіївський", хоча поки не має офіційного охоронного статусу.
Водойма площею понад 30 гектарів захована між лісами, далеко від житлової забудови та трас. Тут майже немає людей — іноді проходять рибалки або місцеві мешканці на прогулянці з собакою.
Це одне з небагатьох природних озер у столиці, яке зберегло свою первозданність.
Чим цікаве озеро Відро
Це озеро — справжній центр біорізноманіття. У воді живуть майже два десятки видів риб: короп, карась, окунь, лин. У лісі поруч можна побачити бобрів, ондатр, а в небі — чаплі, лиски, диких качок.
Особливою гордістю екологів стала знахідка — у 2023 році в озері виявили хижу червонокнижну рослину альдрованду пухирчасту. Вона не має коренів, плаває у товщі води й ловить комах, як справжній підводний хижак. Також тут росте щитолистий плавун — ще один рідкісний вид, занесений до Червоної книги України.
Вода тут — напрочуд прозора, а береги вкриті очеретом і лісом. Можна годинами слухати, як шелестить трава й плюскає вода. Машин не чути зовсім.
Екологічна загроза
Попри свою унікальність, озеро не має жодного охоронного статусу. Час від часу на ділянки навколо нього намагаються зазіхнути забудовники: планують котеджі, розчищення берегів, вивезення піску.
Місцеві жителі та екологічні активісти неодноразово подавали петиції про створення на території озера ландшафтного заказника. У Київраді вже розглядали відповідні звернення, але остаточне рішення поки не ухвалене.
Фахівці наголошують: озеро Відро має надзвичайну цінність для екосистеми Києва, а його знищення матиме незворотні наслідки.
Чому варто прийти
Це одне з тих місць, де не побачиш натовпу з кавою та самокатами. Але якщо ви втомилися від ритму мегаполіса, хочете тиші, простору й повітря — озеро Відро ідеальне.
Можна просто сісти на колоду біля води, подивитися, як пропливають качки, або пройтись лісовими стежками навколо озера. Також в озері можна покупатися, там є невеличкий пляж.
Як доїхати
Найзручніше — на авто від станцій метро "Деміївська" або "Видубичі" в напрямку Столичного шосе. Орієнтир — поворот на вулицю Лісоводну.
Паркування тут стихійне, на узбіччях лісових доріг. Далі — 5–10 хвилин пішки стежкою вглиб лісу.
Щоб дістатися на громадському транспорті, потрібно сісти на Видубичах на маршрут №43 або 43К. Зупиніться на зупинці ФК "Динамо" і по доріжці пройдіть до озера приблизно 20 хвилин.
Раніше "Телеграф" писав, що не всі кияни знають, що за кілька хвилин від станції метро "Голосіївська" ховається справжній зелений рай — Оріхуватські ставки. Чим вони приваблюють місцевих.