"Кофе вместо воды": в Киеве из кранов течет грязная жидкость (видео)

Киевляне массово жалуются на грязную воду

Жители Киева вновь жалуются на проблемы с водоснабжением. В некоторых районах из крана течет какая-то мутная жидкость.

Видео, на котором можно увидеть размах проблемы, было обнародовано telegram-каналом "Левый берег Киева". Там не указали, на какой улице наблюдается проблема.

Вместе с тем пользователи сети отметили, что аналогичную проблему можно увидеть не только на Левом берегу.

При этом некоторые пользователи сети отмечают, что местами проблема наблюдается уже длительное время, а жалобы властям не были услышаны. Согласно сообщения корреспондентов "Телеграфа" в некоторых районах вода имеет характерный "рыбный" запах.

Пользователи соцсети X тоже говорят, что проблема с водой в столице системная, а из-за ее качества нередко бывают проблемы с выпадением волос или сыпью на лице.

Стоит отметить, что "рыбный запах" воды особенно часто бывает весной. Эксперты связывают это с тем, что в период активного таяния снега очистка артезианских скважин может быть затруднена.

Как сообщалось ранее, на проспекте Владимира Ивасюка, 44, 46а и 48 уже два года нет воды, местные жители несколько раз обращались к властям, но их просьбы были проигнорированы.