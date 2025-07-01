"Кава замість води": у Києві з кранів тече брудна рідина (відео)

Кияни масово скаржаться на брудну воду

Жителі Києва знову скаржаться на проблеми із водопостачанням. У деяких районах із крана тече якась каламутна рідина.

Відео, на якому можна побачити розмах проблеми, оприлюднив telegram-канал "Лівий берег Києва". Там не зазначили, на якій вулиці спостерігається проблема.

Водночас користувачі мережі наголосили, що аналогічну картину можна побачити не лише на Лівому березі.

При цьому деякі користувачі мережі зазначають, що місцями проблема спостерігається вже тривалий час, а скарги влада не почула. Згідно з повідомленням кореспондентів "Телеграфа" у деяких районах вода має характерний "рибний" запах.

Користувачі соцмережі X теж кажуть, що проблема з водою у столиці системна, а через її якість нерідко бувають проблеми з випаданням волосся або висипом на обличчі.

Варто відзначити, що "рибний запах" води особливо часто буває навесні. Експерти пов’язують це з тим, що в період активного танення снігу очищення артезіанських свердловин може бути ускладненим.

Як повідомлялося раніше, на проспекті Володимира Івасюка, 44, 46а та 48 вже два роки немає води, місцеві жителі кілька разів зверталися до влади, але їхні прохання були проігноровані.