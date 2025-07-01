Киев ждет потепление до +29 градусов? Когда удастся надеть шорты

Синоптики рассказали, когда резко подскочит температура

Киеву прогнозировали облачность и местами дожди, но пока царит лишь небольшая облачность. В ближайшие дни серьезных изменений не прогнозируется, кроме потепления.

В течение 1-3 июля в Киеве может разгуляться свежий-сильный ветер — от 8 до 11 м/с, как предупредили в Meteofor. Но в Погода&Радаре говорят, что его сила не превысит свежих 8 м/с.

Так что в течение 1-3 июля в столице будет переменная облачность, а дождей не будет, сообщили в Meteofor.

Температура в эти дни будет колебаться от +22 до +29 градусов в дневное время и от +12 до +17 градусов в ночное. Ветры в это время будут бушевать ежедневно, но в течение суток будут снижать свою силу с сильных 11 м/с до свежих 8 м/с.

В то же время прогноз в Погода&Радар почти не отличается от предыдущего. Во время вторника-четверга на небе иногда будут плавать тучи, а осадков не ожидается.

Воздух днем должен прогреться в пределах +21…29 градусов, а ночью — +13…14 градусов. Сила ветров не должна превысить свежих 8 м/с. Но такой ветер будет бушевать только в среду.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в июле ожидаются самые жаркие дни.