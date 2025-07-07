Адская жара, похолодание или дожди? Что прогнозируют Киеву в ближайшие дни

Прогнозы синоптиков относительно дождей немного разошлись

Погода в Киеве по-настоящему летняя, то есть жаркая, хотя немного облачная. В ближайшие дни синоптики прогнозируют возможные суточные осадки, но похолодания точно не будет.

Кроме того, есть вероятность, что ветры разгуляются до сильных 12 м/с, как предупредили в Украинском гидрометеорологическом центре. Хотя в Мета.Погода говорят — сила ветров не превысит умеренных 7 м/с.

Согласно графику в Укргидрометцентре, в течение вторника, 8 июля, прогнозируется облачная погода. Дожди будут идти как ночью, так и днем, и они будут умеренными. 9 июля сохранится лишь небольшая облачность.

Дневная температура в эти дни зафиксируется около +33 градусов, а ночная – около +22 градусов. Сила ветров в это время не разгуляется выше сильных 12 м/с.

В Мета.Погода же не ожидается во вторник длительных дождей. Они, по их прогнозу, будут идти только вечером. Переменная облачность будет держаться 8 и 9 июля.

Воздух днем должен прогреться до +31...32 градусов, когда ночью он остынет до +21...25 градусов. А сила ветров не достигнет выше умеренных 7 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что синоптики предупреждают украинцев о пожарной опасности в течение 8 июля.