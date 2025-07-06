Синоптик назвал даты, когда жара ударит сильнее всего — обещает до +39

Чего ждать от погоды в ближайшие дни

После весьма прохладного июня погода в Украине стала более похожей на ту, которая в последние годы наблюдается летом. Столбики термометра поползли вверх и в скором времени стоит ждать, что ситуация станет еще более экстремальной.

Об этом рассказал "Телеграфу" известный синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, повышение дневной температуры воздуха произойдет в период с 7 по 10 июля.

По его словам, в эти дни в светлове время суток можно ожидать +32…37 градусов. А на юге и вовсе возможно до +39 градусов. Ночами можно будет ожидать +15…+22 градуса.

Согласно данным Укргидрометцентра в этот период действительно стоит ожидать жары, однако на западе синоптики все же ожидают дожди, а местами и грозы. К средине рабочей недели, они также могут пройти и в центральных областях.

Погода 7 июля

Погода 8 июля

Погода 9 июля

Погода 10 июля

В связи с жарой и отсутствием достаточного количества осадков, на части Украины будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность.

Пожарная опасность в Украине

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале июля погода окажется достаточно неустойчивой — прежде всего из-за перепадов температуры воздуха.