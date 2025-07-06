Только жара или вместе с дождями и ветрами? Прогноз погоды на начало недели в Киеве

В ближайшие дни в столице вероятны мелкие дожди, но температура будет держаться около +32…34 градусов

В Киеве держится ясная и жаркая погода. В ближайшее время в городе может быть как в джунглях, ведь синоптики прогнозируют мелкие дожди и одновременно до +34 градусов тепла.

Местами также вероятны свежие-сильные ветры, как говорят в Meteofor. Хотя у Sinoptik отрицают это и, по их данным, ветры не превысят свою силу более слабых 3 м/с.

Понедельник, 7 июля

По прогнозу Meteofor, ожидается ясная погода в течение всего дня. Температура воздуха достигнет +34°C днем, а ночью опустится до +20°C. Ветер будет свежим, до 8 м/с, и он будет бушевать только в обед.

Sinoptik тем временем подтверждает, что температура днем достигнет +34°C и ночью — до +20 градусов. Никаких осадков не прогнозируется, день будет солнечным. Сила ветра не разгуляется выше лёгких 2,6 м/с.

Вторник, 8 июля

По данным Meteofor, погода несколько изменится — с ночи до самого вечера будут идти мелкие дожди, но днем все равно будет жарко, до +32°C. Ночью показатели на термометрах опустятся до +23 градусов. Все сутки прогнозируются свежие-сильные ветры – 8-11 м/с.

Sinoptik же прогнозирует температуру в пределах +25°C ночью и до +33°C днем. Небо будет частично облачным, но осадков точно не предвидится. Сила ветра не превысит слабых 3,2 м/с.

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