Пекельна спека, похолодання чи дощі? Що прогнозують Києву найближчими днями

Прогнози синоптиків щодо дощів трошки розішлись

Погода у Києві по-справжньому літня, себто спекотна, хоча трошки хмарна. Найближчими днями синоптики прогнозують ймовірні добові опади, але похолодання точно не буде.

Крім того, є ймовірність, що вітри розгуляються до сильних 12 м/с, як попередили в Українському гідрометеорологічному центрі. Хоча у Мета.Погода кажуть — сила вітрів не перевищить помірних 7 м/с.

Відповідно до графіка в Укргідрометцентрі, протягом вівторка, 8 липня, прогнозується хмарна погода. Дощі йтимуть як вночі, так і вдень, і вони будуть помірними. 9 ж липня збережеться лише невелика хмарність.

Денна температура в ці дні зафіксується біля +33 градусів, а нічна — близько +22 градусів. Сила вітрів тим часом не розгуляється вище сильних 12 м/с.

У Мета.Погода ж не очікують у вівторок тривалих дощів. Вони, за їх прогнозом, йтимуть тільки ввечері. Мінлива хмарність своєю чергою триматиметься 8 та 9 липня.

Повітря вдень має прогрітись до +31…32 градусів, коли вночі воно охолоне до +21…25 градусів. А сила вітрів не сягне вище помірних 7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики попереджають українців про пожежну небезпеку протягом 8 липня.