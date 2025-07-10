В Киеве среди дня застрелили мужчину: первые детали (фото)

Стрелка ищут

Стрельба в Киеве 10 июля произошла в Голосеевском районе. Мужчина якобы умер, у него было огнестрельное ранение.

Об этом сообщают в местных телеграмм-каналах. В пресс-службе полиции Киева "Телеграфу" сказали, что пока подробной информации нет, но в сообщении официального телеграмм-канала говорится, что тело мужчины было обнаружено с огнестрельным ранением.

"На месте работают следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, сотрудники уголовного розыска, кинологи и другие службы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", — говорится в сообщении правоохранителей.

На фото, которое распространяется в соцсетях, заметно, что во дворе жилого комплекса работает полиция. Кто нападающий неизвестно.

Стрельба в Киеве

"Телеграф" следит за ситуацией, детали будут обнародованы позже. Подпишитесь на телеграм-канал "Телеграфа", чтобы не пропустить важные новости.

Напомним, на днях в Киеве в Деснянском районе произошла стрельба. Неизвестный мужчина застрелил другого находившегося в автомобиле. Полиция установила личность погибшего гражданина. В сети писали, что это владелец шиномонтажа.

Ранее "Телеграф" писал, что неизвестный на велосипеде выстрелил из пневматического пистолета по машине руководительницы инструкторского отдела в фонде "Вернись живым".