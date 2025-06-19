Долги киевлян за свет растут или нет? В ДТЭК удивили информацией

Предоставить информацию о домах с наибольшей задолженностью компании не удалось

В Киеве жители задолжали за электроэнергию более 1,2 миллиарда гривен. За три весенних месяца долг уменьшился, однако доля просроченных платежей все еще составляет сотни миллионов.

Об этом говорится в ответе энергоофиса YASNO на информационный запрос "Телеграфа". В компании сообщили, что на начало марта общая дебиторская задолженность жителей столицы составляла 1,305 млрд грн, а уже на 1 мая – 1,282 млрд грн. При этом объём просроченной задолженности, то есть такой, по которой срок оплаты превысил 30 дней, составил 416 млн грн.

В YASNO отметили, что уровень долгов сильно варьируется в зависимости от района. Впрочем, эти цифры зависят прежде всего от количества домохозяйств, поэтому не могут быть объективным индикатором платёжной дисциплины по районам.

Компания также подтвердила, что ежемесячно формирует заявки на отключение должников. Однако спрогнозировать количество таких случаев заранее невозможно, ведь часть клиентов погашает долг до момента физического прекращения электроснабжения.

"Процент отключенных жилищ от электроснабжения каждый месяц разный, предусмотреть и спрогнозировать количество невозможно, поскольку часть потребителей регулирует вопрос задолженности до наступления момента возможного прекращения электроснабжения", — сообщили в энергоофисе.

В то же время запрос "Телеграфа" относительно конкретных адресов домов с наибольшими долгами остался без ответа. В YASNO объяснили это тем, что информация о расчётах потребителей является конфиденциальной согласно Закону Украины "Об информации" и не может предоставляться без согласия сторон.

YASNO – это бренд, под которым компания D.Solutions, входящая в энергетический холдинг ДТЭК, предоставляет услуги по поставке электроэнергии, газа и внедрению энергоэффективных решений. Он объединяет несколько компаний и направлений в составе группы ДТЭК, специализирующихся на энергетических услугах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что после завершения войны в Украине могут начаться массовые изъятия жилья из -за накопленных долгов за коммунальные услуги. Народный депутат Алексей Кучеренко предупредил, что общая сумма задолженности превысила 200 миллиардов гривен.