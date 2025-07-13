Жара даст Киеву передохнуть - но столицу ждет другая напасть (карта)

После короткой передышки жара вновь вернется в столицу

Июль в 2025 году недолго запомнится украинцам аномальной жарой — ведь местами воздух на солнце нагревается аж до 60 градусов. В Киеве температура тоже держится высокой, из-за чего местные пляжи просто забиты, но уже в скором времени жители и гости столицы смогут немного передохнуть от жары.

Как прогнозируют радары сайта The Weather Channel, уже на следующей неделе Киев накроют дожди, которые собьют температуру.

Так, уже в ночь на пятницу, 18 июля, синоптики обещают грозу в Киеве, после чего температура воздуха упадет до 26 градусов. Такая погода продержится еще несколько дней, и, казалось бы, уменьшение жары перед выходными могло бы быть хорошей новостью. Но вместе с тем ожидаются ливни и дожди , что может помешать отдыху под открытым небом.

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А уже со вторника, 22 июля, температура опять поползет к отметке в 30 градусов и выше.

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Пока Киев будет наслаждаться прохладой, в южных областях наоборот станет еще жарче. Как сообщал "Телеграф", местами воздух может прогреться до рекордных 43 градусов Цельсия.

Но аномальные погодные условия в этом году не просто доставляют неудобства и неприятные ощущения — из-за жары и недостаточного количества осадков страдает урожай в Украине, фермеры бьют тревогу.