Возьмите лучше с собой зонтики. Упадет ли температура в Киеве в середине недели

Жары до +30 градусов не будет

В Киеве должна была задержаться еще жара, но синоптики прогнозируют в ближайшие дни облачность, дожди и понижение температуры. Хотя она все еще останется летней – до +23 градусов.

Осадки в эти дни будут незначительными, по прогнозу Meteofor и Sinoptik. Однако они могут идти почти все сутки.

В течение первой половины среды, 16 июля , прогнозируется ясная погода, но уже днем и вечером местами будут плавать облака и ожидаются мелкие дожди, как сообщили в Meteofor.

Температура в дневное время опустится с +28 до +23 градусов, а в ночное — зафиксируется около +18 градусов. Сила ветра не превысит умеренных 6 м/с.

Когда будут идти дожди

В то же время, по данным Sinoptik, облачность предполагается в течение этих двух дней, причем 17 июля солнце вообще не сможет прогревать землю своими лучами. Дожди должны пройти только вечером среды и днем четверга.

Показатели на термометрах днем сначала достигнут +28 градусов, а затем резко упадут до +24 градусов. Хотя ночью температура будет около +19 градусов. Сила ветра не превысит слабых 2,4 м/с.

Когда будут идти дожди

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда Украину покинет аномальная жара. Синоптик Игорь Кибальчич дал прогноз.