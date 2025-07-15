Візьміть краще з собою парасольки. Чи впаде температура у Києві в середині тижня

Спеки до +30 градусів не буде

У Києві мала б затриматись ще спека, але синоптики прогнозують найближчими днями хмарність, дощі та зниження температури. Хоча вона все ще залишиться літньою — до +23 градусів.

Опади цими днями будуть незначними, за прогнозом Meteofor та Sinoptik. Однак вони можуть йти майже всю добу.

Протягом першої половини середи, 16 липня, прогнозується ясна погода, але вже вдень та ввечері місцями плаватимуть хмари та очікуються дрібні дощі, як повідомили у Meteofor. У четвер, 17 липня, буде ще більша концентрація хмар та дощів, адже дрібні опади йтимуть вночі, вдень та ввечері.

Температура у денний час опуститься з +28 градусів до +23 градусів, а в нічний — зафіксується біля +18 градусів. Сила вітру не перевищить помірних 6 м/с.

Коли йтимуть дощі

Водночас за даними Sinoptik, хмарність передбачається протягом цих двох днів, причому 17 липня сонце взагалі не зможе прогрівати землю своїми промінцями. Дощі мають пройти тільки ввечері середи та вдень четверга.

Показники на термометрах вдень спочатку сягнуть +28 градусів, а потім різко впадуть до +24 градусів. Хоча вночі температура буде близько +19 градусів. Сила вітру не перевищить слабких 2,4 м/с.

Коли йтимуть дощі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли Україну покине аномальна спека. Синоптик Ігор Кібальчич дав прогноз.