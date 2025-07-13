"Когда повеяло 30 градусным холодком": украинцы не устают шутить о жаре, собрали лучшие мемы
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Украинцы не устают шутить
Июль уже всем показал, что погода в Украине шуток шутить не будет. Ведь с температурами воздуха на уровне достаточном, чтобы пожарить яичницу, жителям нашей страны остается лишь сидеть в обнимку с кондиционером и надеяться дожить до осени.
Как и любое другое ненастье в жизни украинцев, этот вызов тоже получил достойный ответ от пользователей сети. Они уже вовсю создают шутки и мемы, а "Телеграф" вновь собрал для читателей лучшие.
В представлении мира восточноевропейский регион в первую очередь ассоциируется с неприветливыми промерзлыми ландшафтами, где никогда не светит солнце. Однако ныне украинцам приходится иметь дело с совершенно противоположным.
Поэтому тем везунчикам, у которых дома есть кондиционер, остается лишь уповать на технологический прогресс.
Однако большинству все же приходится уповать на свежий ветерок, но с открытыми окнами в комнату могут попасть совсем неожиданные гости.
И хотя злоупотреблять алкоголем в такую погоду может быть опасно, однако мало кто может устоять от соблазна достать из холодильника бутылку холодного пива.
Впрочем, для многих украинцев безалкогольный вариант может показаться более привлекательным.
Даже если оба варианта не подходят, то все равно стоит не забывать о том, что организму в такую жару надо больше жидкости, чем обычно.
В выходные у людей есть и альтернативный способ охладиться, однако для этого им необходимо выехать за город, где их могут поджидать дикие обитатели необжитых земель.
Ну а тем, кто захочет спрятаться от жары в воде, стоит помнить, что от палящих лучей там скрываются и другие, менее приятные, "коренные жители".
В любом случае не стоит унывать из-за погоды. Хотя бы потому, что для этого есть более веские поводы.
Как сообщалось ранее, ближе к концу рабочей недели в Украину придет кратковременное похолодание с дождями и грозами. Однако после этого в страну придет новая волна жары, а местами воздух разогреется до +40 градусов.