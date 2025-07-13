"Когда повеяло 30 градусным холодком": украинцы не устают шутить о жаре, собрали лучшие мемы

Украинцы не устают шутить

Июль уже всем показал, что погода в Украине шуток шутить не будет. Ведь с температурами воздуха на уровне достаточном, чтобы пожарить яичницу, жителям нашей страны остается лишь сидеть в обнимку с кондиционером и надеяться дожить до осени.

Как и любое другое ненастье в жизни украинцев, этот вызов тоже получил достойный ответ от пользователей сети. Они уже вовсю создают шутки и мемы, а "Телеграф" вновь собрал для читателей лучшие.

В представлении мира восточноевропейский регион в первую очередь ассоциируется с неприветливыми промерзлыми ландшафтами, где никогда не светит солнце. Однако ныне украинцам приходится иметь дело с совершенно противоположным.

+30 это ведь не так страшно, правда?

Поэтому тем везунчикам, у которых дома есть кондиционер, остается лишь уповать на технологический прогресс.

Какая ирония

Однако большинству все же приходится уповать на свежий ветерок, но с открытыми окнами в комнату могут попасть совсем неожиданные гости.

И хотя злоупотреблять алкоголем в такую погоду может быть опасно, однако мало кто может устоять от соблазна достать из холодильника бутылку холодного пива.

Самый прекрасный звук во вселенной, это тот самый "пшик" с которым открывается бутылка

Темная сторона так и манит

Впрочем, для многих украинцев безалкогольный вариант может показаться более привлекательным.

Потому что алкоголь вреден!

Даже если оба варианта не подходят, то все равно стоит не забывать о том, что организму в такую жару надо больше жидкости, чем обычно.

В выходные у людей есть и альтернативный способ охладиться, однако для этого им необходимо выехать за город, где их могут поджидать дикие обитатели необжитых земель.

Говорят, что они собираются стайками у берегов водоемов

Ну а тем, кто захочет спрятаться от жары в воде, стоит помнить, что от палящих лучей там скрываются и другие, менее приятные, "коренные жители".

Им тоже жарко

В любом случае не стоит унывать из-за погоды. Хотя бы потому, что для этого есть более веские поводы.

Какие времена, такие и прогнозы

Как сообщалось ранее, ближе к концу рабочей недели в Украину придет кратковременное похолодание с дождями и грозами. Однако после этого в страну придет новая волна жары, а местами воздух разогреется до +40 градусов.