Морили голодом и бросили на подвал: бывший боевой медик рассказал о "встрече" с ТЦК

Мужчина говорит, что имел право на отсрочку

Бывший боевой медик из Хмельнитчины, а сейчас врач амбулатории Роман Замрий (Йода) провел три дня в подвале ТЦК и был мобилизован, хотя, как он отмечает, имел право на отсрочку. Об этом он сам пишет в соцсетях. Между тем дело приобретает незаурядный резонанс, ведь о нем гудят как СМИ, так и социальные сети.

По словам Замрия, его задержали вечером 4 июня у блокпоста близ Хотина Черновицкой области. Отобрав у него документы и телефон, заявили, что повезут его на ВЛК, "пока проверяется его право на отсрочку".

После этого, по словам медика, его "кинули на подвал", где он находился вместе с другим мужчиной, который оказался майором авиации. Тот просил, чтобы его доставили в авиационную бригаду, однако в ТЦК было отказано.

Далее приводим прямую речь с Facebook-поста Романа:

"Для этого названия не будет. Я просто опишу происшествия и мои выводы.

Я никогда не просил огласки, но хочу, чтобы это услышали все.

Простите, я буду пропускать слова, но вы поймете их значение. Я буду пропускать предложения, которые вы догадываетесь и пропущу абзацы, которые вы даже представить не можете. Но я их пропущу, потому что мое сердце зажато между невыразимой злобой на конкретных людей и желанием не навредить мобилизации, от которой зависит выживание страны.

Это правда, что 04 июня вечером на блокпоста в Черновицкой области вблизи Хотина, мои документы взял на проверку представитель ТЦК, после чего сел в мой автомобиль и попросил подвезти его в военкомат, чтобы сбросить документы, подтверждающие мое право на отсрочку в адрес военнослужащего.

На пороге военкомата он попросил телефон, чтобы внести туда данные, куда переслать фотографии, но сразу забрал телефон и скрылся. Этого работника больше никогда не видел.

Вышел офицер и сказал, что повезет на ВЛК, пока они рассматривают мое право на отсрочку, при чем повторял, что все хорошо, просто проведут ВЛК и отдадут документы, потому что основания им достаточно.

ВЛК была цирком.

Я вообще не отрицаю, что годен к службе и потому не понимаю зачем делать такой цирк. Рентгена просто нет, он отсутствует. От слова совсем. Там просто пишут, что вы здоровы. Так что даже туберкулез — проблема уже потом войска, а не этого момента. Я понял, что это цирк и просто уже ради правды сказал, что у меня камешки в почках. Мне сказали, что нет. Я возмутился, потому что знаю, что есть. Мне вернули экран ноутбука: вот ваша электронная карточка — нет. Я подошел к коллеге и показал, что у него закрыт доступ к моей карточке, а чтобы получить доступ, там есть кнопка специальная, мне отправляется смс, я подтверждаю, и карточка открывается.

Все класс – только телефон в ТЦК и его они не отдадут, смс не посмотрят и доступа к данным не будет, следовательно – "все здоровы"!

На секунду по дороге дали телефон. Я успел сказать сестре, что меня куда-то перевезли. И позвонил по телефону в свой ТЦК.

Из ТЦК услышал только: " …… ….. ….., этого не может быть …… ….., я попробую, сейчас перезвоню, подожди."

Я забегу далеко вперед. Ибо больше я никого не услышал последующие дни. Но эти слова: "Я попробую, сейчас перезвоню, подожди!" Были очень большой поддержкой, я знал, что моя судьба кому-то небезразлична.

Но худшее ждало дальше.

Потому что вас бросают в подвал.

(К слову: Сегодня разговаривал с представителями областного Черновицкого ТЦК. Они очень извиняться, за все, что произошло, просили не писать о подвале и что подвала нет.)

Ок. Извините, привезли ночью в комнату, окно которой выходит на какой-то темный склад и на нем решетка. Все за решеткой. На вас направлена камера, дверь закрывает снаружи на замок. Комната избита, зловонна и дышать нечем. Она не отличалась от подвала ничем. Дальше — неволя. На вопросы ответов нет.

– У меня бронь!

– покажи!

– В телефоне!

– у тебя нет телефона, а значит и брони!

Я это слушал несколько дней.

— Что не так с моими документами?

– какими?

– Какие дают право на отсрочку!

– где они?

– В телефоне, я же вам выслал!

— у тебя нет телефона, значит нет документов!

Чтобы получить доступ к туалету – нужно колотить дверь. Ибо вы на замке. Но могут открыть, а могут и нет.

В первую ночь давали воду и кормили.

Днем перевезли в военкомат. Стало ясно, что мобилизуют, пишут тесты, расспрашивают данные. Со мной еще был офицер. Он майор, служил в авиации с 2014 по 2019 годы.

У него было отношение к авиационной бригаде. Он просил связаться с ними. Они приедут и заберут к себе, но нет. В этом ТЦК имели план и его придерживались. Советская система проникла так далеко на запад Украины!

Я просил связаться с 57 бригадой, называл данные, чтобы меня отправили к моим. Никто ничего не слушал. Через час, запихнули в бус и отвезли в ту же комнату, закрыли на замок. Следующие 2 дня воздуха или что-то за пределами комнатки мы не видели.

Вечером перестали кормить и давать воду. Около 21:00 забросили парня, ему 27 лет, у него не было ни брони, ни оснований для отсрочки, он знал, что могли мобилизовать и был не против, поэтому не скрывался и не убегал. Он катался с девушкой на велосипедах, совершили большой заезд из Хмельницкого в Черновцы. Посреди дороги сбросили с велосипеда, забрали телефон, бросили к нам. Он умолял о телефоне, чтобы просто сказать девушке бросить велосипед, смириться с потерей и возвращаться домой. Но над ним просто смеялись. Я смотрел на двух мужчин. Молодой парень со слезами на глазах, он просто хотел позаботиться о девушке… Он говорил, что до сих пор был не прочь служить, поэтому не бронировался и не прятался. Но теперь… Он такую страну защищать не желает… Он найдет способ, чтобы теперь не служить…

Майор авиации повторял, что отправил больную мать под присмотр, потому что принял решение вернуться на службу в авиацию, но теперь не видит смысла, потому что то, что он увидел перевернуло его мировоззрение, больше желания служить нет!

И все еще могло ухудшаться.

Представить сложно, но…

Могли еще лишить воды и еды. Могли и сделали.

Около 1 часа подняли с кроватей и запихнули в автобус, дальше ехать более 16 часов. Без еды и воды.

— я дам деньги, остановите автобус, купите воды, привяжите нас, если боитесь.

— автобус не остановится.

— Привяжите нас наручниками, но выпустите нас хоть из лужи напиться.

— автобус не остановится.

К концу дороги появился майор по управлению ТЦК, если я правильно понял.

— господин майор, скажите, возможно, можно что-нибудь поесть.

— а вам не дали?

– нет!

— Вам должны были дать сухпайки.

– посмотрите, нас не выпускали, у нас абсолютно ничего нет.

Он не поверил, начал искать по карманам какую-нибудь еду, все повторял:

– они там все….. Все….. Этого не может быть…

Мы рассказывали все по шагам, я вам всего не пишу, но ему говорил все.

Его глаза расширялись, он не верил, все повторял:

– этого не может быть, они все…. Все….

Мы доехали к месту передачи нас в часть.

Первый же офицер воинской части, отнесся к нам впервые за 3 дня как к людям.

— я вижу ваши документы, вы будете увольняться наверняка.

– я теперь думаю, что да!

Повернулся к представителям ТЦК:

– вы…. …. Зачем это? Он хочет в другую часть, там хотят его видеть, он на несколько месяцев отпустите его!

Но тут было молчание.

Он повернулся ко мне:

— у вас есть эти документы?

– да.

– давайте.

— в телефоне.

– Давайте, мне подойдет.

– У меня забрали и не отдают.

Со злостью он вернулся к ним:

– вы…. ….. …… ….. ….. …. Зачем вы все это делаете?

Это ведь люди, живые люди, неужели можно быть такими…. …. …. Отдайте ему телефон.

Они бросились искать, телефоны были у работников, уже оттуда сбежавших, еще час их искали, телефон вернули.

– Мы уже провели по всем приказам, он мобилизован. Мы не можем это вернуть, убирайте его.

Я наблюдал картину, которая просто не налезала мне на голову.

Военные против военных.

Дальше крик только усиливался. Офицер бригады не останавливался: "у этого действующая бронь! Вы…. …., как вы можете его мобилизовать, откройте же его телефон!" "У этого первая группа инвалидности, зачем? Как вы могли?… …. …."

"Майор из авиации??? Мы не возьмем его. Мы пехота, таких как он на страну только сотни, завезите его в авиационную бригаду, вы что…. ….. …."

Это продолжалось часами. Часами не налезало на голову ни мне, ни кому с остатками здравого смысла!

Без мобилизации в нашей стране не устоять!

Но нет большего преступления в военное время, чем убить боевой дух своих же мужчин, своих же мобилизованных, своих же солдат. Услышьте меня, все, кто еще имеет хоть каплю здравого смысла в этой стране! Нет большего преступления, чем убить боевой дух армии!

Я замечу, что не все такие такие. Благодарю Бога, что далеко не все. Эти слова: "Я попробую, подожди, я перезвоню" До сих пор раздаются в моей голове! Это рыскание по карманам, чтобы накормить нас через более суток без пищи и воды! Это искреннее впечатление от работника ТЦК: "Этого не может быть, они все…………". Есть нормальные люди.

Если человек хочет в авиацию или в свои — отпустите их, пусть служат. Просто представьте! Когда нас собрали, один офицер бригады сказал, что, если мы будем плохо себя вести, нас переведут туда, куда я просился сразу. Налезает ли это на голову кому-то? Я сразу хотел туда, я знаю, что там тяжело, но я там был, я знаю ту работу, я там очень нужен, прямо сегодня!

Роман Замрий и экс-головком ВСУ Валерий Залужный

Я вообще не понимаю отбор телефонов. Всегда, когда был ребенком, проходил мимо Красиловского военкомата, в военкомате работала моя покойная мама очень много лет. Я видел, как солдат провожают в армию, как плачут девушки, мамы, как целуют их дети. Кто вам дал право лишить этого своих героев? Кто дал вам право украсть у них эту последнюю фотографию, которую они будут держать перед собой в последнем бою, в немыслимых условиях, когда будут смотреть на неминуемую смерть? Если связь с родными мешает вашей мобилизации — меняйте законы, а не воруйте семью. Если же законы не позволяют вам того или иного мобилизовать – не преступайте закон, или садитесь в тюрьму! Зачем вы делаете так, что последнее увиденное солдатом перед войной такое разочарование в своей стране? Вы хотите, чтобы они не убегали и верно служили показывая им три дня закрытых на замке, без связи с родными и без права на туалет, лишенные свободы и последние сутки пищи и воды?

Я отвечу вам всем то же, что сегодня работникам Черновицкого областного центра комплектования: "если я когда-нибудь снова стану перед лицом президента и главнокомандующего войсками, или генералов, которых я знаю, я не смолчу, потому что вы въелись в мою память навсегда. Я знаю, почему в 2022 году мы, не имея оружия, отвергали врага, а затем потеряли боевой дух и теперь отступаем с оружием. Я знаю кого-то, кто показал себя для меня таким же, как россияне, потому что ничто не отличало тех 3 дня от плена в России. Спасибо, хотя меня не били, потому что майора на моих глазах избивали. Я не все написал, что хотел, потому что мы без мобилизации проигрываем войну и все погибнем. Я не все написал, поверьте, далеко не все, что я видел за эти 3 дня! И вы можете закрыть мне рот и лишить голоса, но это был один из последних голосов в вашу поддержку, вы не тот голос закрыли, потому что я поддерживал вас! Возможно, поэтому я все еще не могу отойти от шока. Не в мобилизации дело! А в ваших способах!".

Отметим, что в Черновицком областном ТЦК и СП пока не комментировали эти события.

Что известно о Романе Замрие

Роман Замрий проживает в городе Красивое Хмельницкой области. Он стал военным врачом еще в 2014 году. Суспильне и Радио Свобода писали, что Замрий спас не менее 700 украинских солдат на передовой. На фронт отправился впервые добровольцем еще в 2014 году.

В 2022 году он присоединился к рядам украинского войска как боевой медик. Выполнял задание в Луганской, Донецкой и Херсонской областях.

Указом президента от 22 января 2024 года был награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени.

Ранее "Телеграф" писал, что глава Житомирской ОВА, полковник СБУ Виталий Бунечко рассказал, как его область стала лидером по мобилизации без "бусификации".