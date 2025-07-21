Киев под ударом беспилотников и ракет: власти рассказали первые подробности о последствиях (видео)

Среди прочего, россияне повредили вход в одну из станций метро.

Российские оккупанты ночью 21 июля устроили комбинированную атаку на Киев. Кроме большого количества БПЛА, они атаковали столицу крылатыми ракетами, также в районе Ирпеня упала ракета Х-47М2 "Кинжал". В результате атаки врага имеются повреждения жилья и инфраструктуры, один человек погиб.

Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Информацию также подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Что известно о последствиях вражеской атаки:

Дарницкий район : вызов медиков, пострадавших нет. Зафиксировано несколько пожаров. Возгорание произошло, в том числе, на крыше нежилого помещения и многоэтажного дома. Кроме того, загорелся супермаркет.

: вызов медиков, пострадавших нет. Зафиксировано несколько пожаров. Возгорание произошло, в том числе, на крыше нежилого помещения и многоэтажного дома. Кроме того, загорелся супермаркет. Днепровский район : вызов медиков, пострадавших нет. Зафиксировано несколько пожаров. Вспыхнули киоски (торговые ряды) в результате падения обломков БПЛА, также возник пожар на крыше жилого дома и территории детского сада.

: вызов медиков, пострадавших нет. Зафиксировано несколько пожаров. Вспыхнули киоски (торговые ряды) в результате падения обломков БПЛА, также возник пожар на крыше жилого дома и территории детского сада. Шевченковский район : вызов медиков, пожар в двух жилых домах – крыша и балконы.

: вызов медиков, пожар в двух жилых домах – крыша и балконы. Соломенский район: вызов медиков, падение обломков сбитого БПЛА. Пожар в нежилом здании.

Ткаченко также подтвердил, что россияне повредили вход в одну из станций метро. Кличко сообщил, что обломки сбитого дрона россиян упали у входа на станцию метро "Лукьяновская", из-за чего вспыхнул пожар. Дым натянуло в подземку, на станции произошло несильное задымление.

В результате атаки российских оккупантов в столице есть один погибший. Наличие пострадавших после российского удара уточняется.

Напомним, в ночь на 16 июля, российская армия в очередной раз произвела массированный ракетно-дроновый обстрел украинских городов. По данным Воздушных сил ВСУ, всего с территории России и оккупированных регионов Украины было выпущено 400 дронов – 225 из них – "шахеды", остальные – беспилотники-имитаторы.

Прошлая ракетная атака по Украине произошла в ночь на 19 июля. Главной мишенью врага стал Павлоград. Враг ударил по городу ракетами и беспилотниками, взрыв раздавался за взрывом. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак назвал минувшие ночь и утро "адскими" для Павлограда.