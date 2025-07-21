Россияне запустили "Кинжалы" по Ивано-Франковску: в городе раздались взрывы (обновляется)

Известно, что есть пострадавшие

В Ивано-Франковске раздались мощные мовзрывы. Буквально за несколько минут до этого мониторинговые каналы сообщали о скоростной цели на город.

Россияне нанесли комбинированный удар по областному центру — атаковали "шахедами" и ракетами. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, повреждена инфраструктура в трех селах общины, масштабы повреждений уточняются. Марцинкив подтвердил, что в одном из сел есть пострадавшие, но заметил, что "в легком состоянии".

Руслан Марцинкив назвал эту атаку "самой масштабной со времени полномасштабного вторжения" и поблагодарил силы противовоздушной обороны и всех, кто присоединился к защите города.

"Очень хочу поблагодарить чрезвычайников, медиков, всех, кто сейчас оказывает помощь", — добавил мэр, пообещав предоставлять оперативную информацию через свои каналы связи. Он также заверил, что "город всем предоставит помощь" и подчеркнул: "Самое главное сейчас это человеческие жизни".

Ивано-Франковск на карте

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Киев был под ударом беспилотников и ракет. Власти рассказали подробности о последствиях ночной атаки.