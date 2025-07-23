На таком можно в Румынию? Мужчина на параплане летал над Киевом и насмешил сеть (видео)

Украинцы не сдерживают эмоций

Мужчина под Киевом перепутал "шахед" со звуком двигателя. Более того, в небе увидели параплан.

Об этом сообщают телеграммы-каналы Киева. На кадрах заметно, как объект передвигается по частному сектору поселка.

Также сообщают, что военные с утра якобы хотели подключать пулеметы. Однако потом поняли, что паниковать нет смысла.

Стоит отметить, что звук дрона "Шахед" действительно напоминает звук мопеда или мотоцикла — характерное жужжание двигателя внутреннего сгорания с относительно низкими оборотами. Этот звук заметно отличается от звука реактивных самолетов или вертолетов.

Распознавание этого звука стало частью повседневной жизни для многих украинцев, и именно из-за этого сходства со звуком мопеда люди часто могут быстро идентифицировать приближение вражеского дрона.

Как реагируют украинцы

Украинцы с юмором отреагировали на событие. Люди отметили, что это интересное изобретение

Другие писали, что это способ перелететь в Румынию. Также в сети волновались за мужчину, ведь ПВО могло перепутать его с враждебной целью.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцы придумали смешной план, как сбивать "шахеды" над Киевом.