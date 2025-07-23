На такому можна в Румунію? Чоловік на параплані літав над Києвом і насмішив мережу (відео)

Українці не стримують емоцій

Чоловік під Києвом переплутав "шахед" зі звуком двигуна. Ба більше, у небі помітили параплан.

Про це повідомляють телеграм-канали Києва. На кадрах помітно, як обʼєкт пересувається приватним сектором селища.

Також повідомляють, що військові зранку нібито хотіли підключати кулемети. Проте потім зрозуміли, що панікувати сенсу немає.

Варто зазначити, що звук дрона "Шахед" дійсно нагадує звук мопеда або мотоцикла — характерний гудіння двигуна внутрішнього згоряння з відносно низькими обертами. Цей звук помітно відрізняється від звуку реактивних літаків чи гвинтокрилів.

Розпізнавання цього звуку стало частиною повсякденного життя для багатьох українців, і саме через цю схожість із звуком мопеда люди часто можуть швидко ідентифікувати наближення ворожого дрона.

Як реагують українці

Українці з гумором відреагували на подію. Люди зазначили, що це цікавий винахід.

Інші писали, що це спосіб перелетіти в Румунію. Також у мережі хвилювались за чоловіка, адже ППО могла переплутати його з ворожою ціллю.

Раніше "Телеграф" писав, що українці придумали смішний план, як збивати "шахеди" над Києвом.