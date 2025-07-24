Жара до сих пор держится в Киеве. Принесут ли дожди облегчение

В Киеве в ближайшие дни будет как в джунглях

Киев до сих пор в лапах жары и местами кратковременного дождя. В ближайшие дни он может идти как днем, так и ночью.

Как прогнозируют в Погода.Мета, сила ветров не превысит слабых 5 м/с. Хотя в Украинском гидрометеорологическом центре говорят, что они могут достигать свежих 10 м/с.

По данным Погода.Мета, 25 июля небо над Киевом будет немного облачным, а вечером ожидается мелкий дождь. 26 июля облака не покинут город, а небольшие осадки ожидаются ночью.

Дневная температура в городе будет колебаться в пределах +27...30 градусов, а ночная — +18...20 градусов. Ветры не разгуляются выше слабых 5 м/с.

Какая будет температура

В то же время в Укргидрометцентре прогнозируют, что кратковременные дожди ожидаются:

днем пятницы ;

; днем и ночью субботы.

Воздух в дневные часы прогреется до +27…29 градусов, а в ночное — остынет до +18 градусов. Сила ветра местами будет достигать свежих 10 м/с.

Когда будет дождь

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ожидает украинцев уже 25-27 июля. Синоптики предупреждают, что конец этого месяца в некоторых регионах будет жарким.