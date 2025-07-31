Обломки ракет, дыры в стенах и отчаяние. Какие районы Киева пострадали больше всего после атаки (фото)

Четыре района были под массированной атакой

Атака России в Киеве произошла в ночь на 31 июля. В результате пострадали многие районы столицы.

"Телеграф" собрал всю актуальную информацию по обстрелам. Журналистка издания субъективно оценила, как прошла ночь.

По словам Марины Ищенко, воздушная тревога началась еще до полуночи. Россияне запустили "шахеды".

"Громко было примерно с 12 ночи. Россия тестировала по Украине свои новые "шахеды". Это продолжалось где-то до 3 ночи. Я уже спала в коридоре, а вот в 4:40 начали лететь баллистические ракеты. К счастью, дом и семья не пострадала", — рассказала она.

Какие районы пострадали от атаки

В Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома. Экстренные службы работают на месте и разбирают завалы. Жилой дом сильно пострадал в результате обстрела. Также пожары были зафиксированы в нескольких нежилых зданиях. На месте атаки находился корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Полный фоторепортаж – смотрите в материале "Телеграф" по ссылке.

В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах. Горели автомобили. Там же произошли пожары и повреждения на нескольких локациях нежилой застройки. Отдельно пострадали дома в частном секторе.

К тушению пожара была присоединена авиация. На кадрах заметно, как летит вертолет.

В Голосеевском районе есть поврежденные здания. В частности, школа, детский сад, а также жилые дома. От взрывной волны вылетели окна. Читатели "Телеграфа" отправили фото.

В сети показали последствия атаки в Голосеевском районе города.

В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения. Также без окон остались дома и горели автомобили.

Ранее "Телеграф" писал, что дочь спецпредставителя Келлога отреагировала на удар по Киеву.