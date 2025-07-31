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Россияне атаковали место для молитвы в Киеве. Все усыпано осколками стекла (фото)

Автор
Марина Ищенко
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Автор
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Россия атаковала мечеть Новость обновлена 31 июля 2025, 11:33
Россия атаковала мечеть. Фото Коллаж "Телеграф"

Туда каждый день приходят люди, чтобы помолиться

Главная мечеть Духовного управления мусульман "Умма" повреждена во время атаки на Киев. В здании выбиты окна и повреждены оконные рамы.

Об этом в Фейсбуке сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Там показали фото и видео.

"Варвары... ИншАллах выстоим, возродим, уволим, вернемся домой", — написал он.

Мечеть "Умма"
Главная мечеть Духовного управления мусульман "Умма"
Мечеть "Умма"
Главная мечеть Духовного управления мусульман "Умма"

Вся территория вблизи мечети усеяна разбитым стеклом, обломки также видны и внутри. Пострадавших или погибших работников (и гостей) нет.

Мечеть "Умма"
Главная мечеть Духовного управления мусульман "Умма"
Мечеть "Умма"
Главная мечеть Духовного управления мусульман "Умма"

Муфтий ГМДУ "Умма" Мурат Сулейманов на своей странице в Фейсбуке отметил, что это одна из самых больших мечетей в Украине, которая собирает тысячи поклонников в пятницу для молитв.

"Мы несокрушимы. Мы знаем, что мы победим, потому что это вопрос справедливости. Украина уже победила. И такими действиями мы видим, что они (российские военные — ред.) бессильны, они только могут бить по гражданским, они только могут делать то, что приносит слезы, приносит боль. Поэтому Аллаг накажет их всех в этой жизни и следующей", – подчеркнул Сулейманов.

Что известно о мечети и как она выглядела раньше

Главная мечеть Духовного управления мусульман "Умма" расположена в Исламском культурном центре Киева, действующем с 2001 года. В здании киевского ИКЦ расположен офис Духовного управления мусульман Украины "Умма", Шариатский комитет фатв, Украинский центр исламоведческих исследований, правозащитная организация "Вместе с законом", Центр исследований и сертификации халяля "Альраид".

У мечети значительные молитвенные мощности — в Киевском центре функционируют молитвенные залы (мечеть): 2 мужских (вмещает 800 человек каждый), женский (400 человек). Ежедневно в мечети совершается пятикратная молитва по расписанию для города Киева.

Во время полномасштабного русского вторжения организация активно присоединилась к обороне страны. С начала войны шейх Саид Исмагилов, глава Духовного управления мусульман Украины "Умма", сменил религиозные наряды на военную форму, — стал капелланом мусульман терробороны Киева.

Это уже не первый случай, когда российские удары наносят ущерб мусульманским религиозным объектам в Украине.

Комбинированный обстрел Киева 31 июля

Заметим, что в ночь на 31 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву. Сначала россияне запустили по Киеву "шахеды", около 4 утра атаковали баллистические ракеты. Зафиксированы попадания в жилую застройку.

Пока известно уже о нескольких десятках раненых, также есть жертвы.

В Воздушных силах сообщили, что в ночь на 31 июля противник атаковал 317 средствами воздушного нападения (309 БпЛА, 8 крылатых ракет). Основное направление удара – столица Украины, Киев.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбит/подавлен РЕБ 291 средство воздушного нападения противника:

- 288 ударных БпЛА;

- 3 крылатых ракеты Искандер-К.

Зафиксированы прямые попадания 5 ракет (одна из них в жилой дом в Киеве) и 21 ударного БпЛА в 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 19 локациях, почти все в столице. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Больше всего в результате налета вражеских беспилотников и ракет пострадали Святошинский и Соломенский районы, также повреждения в Голосеевском и Шевченковском районах. Подробности атаки, фото и видео — смотрите в материале "Телеграфа" по ссылке.

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#Киев #Мусульмане #Мечеть #Атака