Россияне атаковали место для молитвы в Киеве. Все усыпано осколками стекла (фото)

Туда каждый день приходят люди, чтобы помолиться

Главная мечеть Духовного управления мусульман "Умма" повреждена во время атаки на Киев. В здании выбиты окна и повреждены оконные рамы.

Об этом в Фейсбуке сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Там показали фото и видео.

"Варвары... ИншАллах выстоим, возродим, уволим, вернемся домой", — написал он.

Главная мечеть Духовного управления мусульман "Умма"

Главная мечеть Духовного управления мусульман "Умма"

Вся территория вблизи мечети усеяна разбитым стеклом, обломки также видны и внутри. Пострадавших или погибших работников (и гостей) нет.

Главная мечеть Духовного управления мусульман "Умма"

Главная мечеть Духовного управления мусульман "Умма"

Муфтий ГМДУ "Умма" Мурат Сулейманов на своей странице в Фейсбуке отметил, что это одна из самых больших мечетей в Украине, которая собирает тысячи поклонников в пятницу для молитв.

"Мы несокрушимы. Мы знаем, что мы победим, потому что это вопрос справедливости. Украина уже победила. И такими действиями мы видим, что они (российские военные — ред.) бессильны, они только могут бить по гражданским, они только могут делать то, что приносит слезы, приносит боль. Поэтому Аллаг накажет их всех в этой жизни и следующей", – подчеркнул Сулейманов.

Что известно о мечети и как она выглядела раньше

Главная мечеть Духовного управления мусульман "Умма" расположена в Исламском культурном центре Киева, действующем с 2001 года. В здании киевского ИКЦ расположен офис Духовного управления мусульман Украины "Умма", Шариатский комитет фатв, Украинский центр исламоведческих исследований, правозащитная организация "Вместе с законом", Центр исследований и сертификации халяля "Альраид".

У мечети значительные молитвенные мощности — в Киевском центре функционируют молитвенные залы (мечеть): 2 мужских (вмещает 800 человек каждый), женский (400 человек). Ежедневно в мечети совершается пятикратная молитва по расписанию для города Киева.

Во время полномасштабного русского вторжения организация активно присоединилась к обороне страны. С начала войны шейх Саид Исмагилов, глава Духовного управления мусульман Украины "Умма", сменил религиозные наряды на военную форму, — стал капелланом мусульман терробороны Киева.

Это уже не первый случай, когда российские удары наносят ущерб мусульманским религиозным объектам в Украине.

Комбинированный обстрел Киева 31 июля

Заметим, что в ночь на 31 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву. Сначала россияне запустили по Киеву "шахеды", около 4 утра атаковали баллистические ракеты. Зафиксированы попадания в жилую застройку.

Пока известно уже о нескольких десятках раненых, также есть жертвы.

В Воздушных силах сообщили, что в ночь на 31 июля противник атаковал 317 средствами воздушного нападения (309 БпЛА, 8 крылатых ракет). Основное направление удара – столица Украины, Киев.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбит/подавлен РЕБ 291 средство воздушного нападения противника:

- 288 ударных БпЛА;

- 3 крылатых ракеты Искандер-К.

Зафиксированы прямые попадания 5 ракет (одна из них в жилой дом в Киеве) и 21 ударного БпЛА в 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 19 локациях, почти все в столице. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Больше всего в результате налета вражеских беспилотников и ракет пострадали Святошинский и Соломенский районы, также повреждения в Голосеевском и Шевченковском районах. Подробности атаки, фото и видео — смотрите в материале "Телеграфа" по ссылке.