Росіяни атакували місце для молитви у Києві. Все всипано уламками скла (фото)

Туди щодня приходять люди, аби помолитись

Головна мечеть Духовного управління мусульман "Умма" пошкоджена під час атаки на Київ. У будівлі вибиті вікна й пошкоджені віконні рами.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Там показали фото і відео.

"Варвари…ІншАллах вистоїмо, відродимо, звільнимо, повернемося додому", — написав він.

Головна мечеть Духовного управління мусульман "Умма"

Головна мечеть Духовного управління мусульман "Умма"

Уся територія поблизу мечеті всіяна розбитим склом, уламки також видно й усередині. Постраждалих чи загиблих працівників (і гостей) немає.

Головна мечеть Духовного управління мусульман "Умма"

Головна мечеть Духовного управління мусульман "Умма"

Муфтій ДУМУ "Умма" Мурат Сулейманов на своїй сторінці у Фейсбуці зазначив, що це одна з найбільших мечетей в Україні, яка збирає тисячі прихильників у п'ятницю для молитв.

"Ми незламні. Ми знаємо, що ми переможемо, тому що це питання справедливості. Україна вже перемогла. І такими діями ми бачимо, що вони (російські військові — ред.) бессильні, вони тільки можуть бити по цивільних, вони тільки можуть робити те, що приносить сльози, приносить біль. Тому Аллаг покарає їх всіх в цьому житті та наступному", — наголосив Сулейманов.

Що відомо про мечеть і як вона виглядала раніше

Головна мечеть Духовного управління мусульман "Умма" розташована в Ісламському культурному центрі Києва, який діє з 2001 року. У будівлі київського ІКЦ розташовані офіс Духовного управління мусульман України "Умма", Шаріатський комітет фатв, Український центр ісламознавчих досліджень, правозахисна організація "Разом із законом", Центр досліджень і сертифікації халяля "Альраід".

Мечеть має значні молитовні потужності — у Київському центрі функціонують молитовні зали (мечеть): 2 чоловічі (вміщує 800 осіб кожен), жіноча (400 осіб). Щоденно в мечеті проводиться п'ятиразова молитва за розкладом для міста Києва.

Під час повномасштабного російського вторгнення організація активно долучилася до оборони країни. Із початку війни шейх Саїд Ісмагілов, голова Духовного управління мусульман України "Умма", змінив релігійне вбрання на військову форму, — став капеланом мусульман тероборони Києва.

Це вже не перший випадок, коли російські удари завдають шкоди мусульманським релігійним об'єктам в Україні.

Комбінований обстріл Києва 31 липня

Зауважимо, що у ніч на 31 липня російські війська завдали комбінованого удару по Києву. Спочатку росіяни запустили по Києву "шахеди", близько 4 ранку атакували балістичні ракети. Зафіксовані влучання в житлову забудову.

Наразі відомо вже про кілька десятків поранених, також є жертви.

У Повітряних силах повідомили, що в ніч на 31 липня противник атакував 317-ма засобами повітряного нападу (309 БпЛА, 8 крилатих ракет). Основний напрямок удару – столиця України, м.Київ.

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 291 засіб повітряного нападу противника:

- 288 ударних БпЛА;

- 3 крилаті ракети Іскандер-К.

Зафіксовано прямі влучання 5 ракет (одна із них у житловий будинок в м.Київ) та 21 ударного БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 19 локаціях, майже всі у столиці. На жаль, є загиблі і постраждалі.

Найбільше внаслідок нальоту ворожих безпілотників та ракет постраждали Святошинський та Солом'янський райони, також є пошкодження у Голосіївському та Шевченківському районах. Деталі атаки, фото та відео — дивіться у матеріалі "Телеграфу" за посиланням.