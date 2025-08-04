Справа про два мільярди: Подільський міст опинився в центрі чергового скандалу, що про це відомо (фото)

Протягом останніх 8 років термін виконання робіт неодноразово продовжувався, і при цьому збільшувалася ціна робіт

Подільська окружна прокуратура Києва звернулася до суду з позовом про визнання недійсним одного з договорів на будівництво ділянки Подільського мосту через Дніпро. Йдеться про ділянку від греблі Русанівських садів до бульвару Перова.

Інформація про це була опублікована 4 серпня у пресслужбі Офісу генпрокурора. У повідомленні зазначено, що прокуратура хоче домогтися визнання договору на будівництво Подільського мосту більш ніж на 2 млрд гривень недійсним та стягнення цих грошей із підрядника.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про історію будівництва ділянки мосту та скандали навколо нього за останні роки.

Прокуратура подала до суду – що відомо

Як повідомили у прес-службі Офісу генпрокурора, у квітні 2017 року КП "Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд м. Києва" та приватне товариство уклали договір підряду на будівництво Подільського мостового переходу.

Протягом останніх 8 років термін виконання робіт неодноразово продовжувався, і при цьому збільшувалася ціна робіт — з 1,7 млрд. грн. гривень до 3,5 млрд. гривень, тобто майже вдвічі, що підтверджується 90 додатковими угодами до договору. Таким чином, станом на липень 2025 року з бюджету було сплачено вже понад 2 млрд. гривень.

Подільський міст

Рішенням Антимонопольного комітету України було визнано, що два учасники тендеру (у тому числі і переможець) вчинили порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, спотворивши результати тендеру. У своєму рішенні він також дійшов висновку, що ці учасники мають спільні інтереси та взаємозв’язки.

"Подільська окружна прокуратура міста Києва направила до суду позов на користь держави про визнання недійсним договору підряду як такого, що суперечить інтересам держави та суспільства, і стягнення сплачених грошей з переможця тендеру. Господарським судом міста Києва відкрито провадження у справі", — йдеться у повідомленні прес-служби Офісу.

Також у суді вже є аналогічна справа за позовом Подільської окружної прокуратури міста Києва про визнання недійсним договір підряду на будівництво Подільського мосту вартістю 8,4 млрд гривень.

Скандали навколо будівництва

У 2017 році ТОВ "Еко-Буд-Трейд" виграло торги на будівництво двох ділянок нового мосту через Дніпро: від вулиці Межигірської до греблі Русанівських садів (за 4,3 млрд. грн.) та від дамби до бульвару Перова (за 1,7 млрд грн).

У травні 2023 року керівнику КП "Дирекція з будівництва дорожньо-транспортних споруд м. Києва" було повідомлено про підозру за порушення під час будівництва Подільського мосту, повідомила Київська міська прокуратура,

Згідно з матеріалами розслідування, у квітні 2017 року між КП "Дирекція будівництва дорожньо-транспортного господарства м. Києва" та генеральним підрядником було укладено договір на виконання робіт.

Подільський міст у Києві

У грудні 2020 року генпідрядник вказав у документах недостовірні дані про обсяг та вартість виконаних підводних робіт. Йдеться про роботи з очищення металевих конструкцій від обростань на глибині 12–20 метрів із залученням водолазної станції на Подільському мостовому переході.

За результатами судової будівельно-технічної та економічної експертизи роботи на суму понад 6 мільйонів гривень не документовано.

У тому ж 2023 субпідрядником стала група компаній "Автострада", що продовжила будівництво мосту. Умовою компанії було пряме фінансування виконаних робіт замовником будівництва.

У серпні 2024 року столична прокуратура повідомила про підозру керівника субпідрядної організації. Його звинуватили у привласненні 6 мільйонів гривень бюджетних коштів під час будівництва Подільського мостового переходу через річку Дніпро.

У січні 2025 року прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо керівника генпідрядної організації, яка будує столичний Подільський міст. Було встановлено, що під час робіт витрати на оренду спецтехніки та обладнання було завищено на кілька десятків мільйонів гривень.

Подільський міст. Фото: Київська міська прокуратура

У лютому поточного року прокурори направили до суду обвинувальний акт щодо керівника комунального підприємства у справі про розкрадання понад 3,5 млн. грн. під час будівництва Подільського мосту.

На будівництві Подільського мосту у Києві зі столичного бюджету розікрали мільйони. До організації "схеми" можуть бути причетні чинний та колишній керівники одного з комунальних підприємств, що перебуває у вертикалі Київської міської державної адміністрації (КМДА). Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"За матеріалами справи, фігуранти привласнили не менше 153 млн грн, які призначалися на будівництво Подільського мосту через Дніпро", — стверджується в повідомленні.

Як встановило слідство, ще до початку повномасштабної війни фігуранти штучно завищили вартість будматеріалів під час будівництва мосту, а отриману "різницю" розподілили між учасниками угоди.

"Для цього протягом 2018-2019 років фігуранти майже в 6 разів переплатили за оптові партії сіток для зміцнення опор мостового переходу. Щоб реалізувати "схему", її організатори уклали договір із афілійованою будкомпанією у Києві. Потім підрядники придбали підконтрольну фірму на Близькому Сході 8 тис. 800 технологічних мереж", — кажуть у СБУ.

У результаті фігурантам повідомили про підозру.

Будівництво мосту – коротка історія

Міст у Києві через річки Дніпро та Десенка був побудований для того, щоб з’єднати Поділ із лівобережними районами Воскресенка та Райдужний масив. Будівництво почалося ще далекого 1993 року. Проте майже одразу виникли проблеми з фінансуванням, і будівництво призупинили.

За десять років до проєкт повернулися з новими силами. Тоді планували, що будівництво буде закінчено до 2008 року. Але проблеми з фінансуванням знову зупинили роботи.

За планом конструкція складається з трьох мостів і естакад, що їх з’єднують.

Естакада мостового переходу починається від Набережно-Хрещатицької вулиці на Подолі, має перетнути Рибальський півострів, Труханів острів, пройти через Русанівські сади та вийти на лівобережну частину Києва.

Подільський мостовий перехід

Загальна протяжність мостового переходу – понад 10 км. До складу траси переходу включено:

три мости через Гавань,

арковий міст через Дніпро (довжина прольоту 344 м),

міст через Десенку,

міст через озеро Райдужне,

естакади на Трухановому острові та в урочищі Горбачиха,

чотири багаторівневі транспортні розв’язки

22 жовтня 2012 року Кабмін виділив 7,92 мільйона гривень на знесення 133 садових ділянок із 265 будинків, споруд та зелених насаджень Русанівських та Воскресенських садів, передбачених до знесення при будівництві естакади Подільського мостового переходу.

У 2014 році було піднято та змонтовано центральні прольоти арок мосту через Дніпро. А 15 квітня 2015 року Вищий господарський суд України зобов’язав будівельну компанію ВАТ "Мостобуд" повернути гроші, виділені на будівництво — майже мільярд гривень, оскільки Подільсько-Воскресенський міст перебуває у незавершеному стані та, крім того, компанія не платила гроші за кредитом.

У першій половині 2017 року будівництво моста було відновлено. Планувалося, що у 2022 році будівництво буде завершено.

18 травня 2023 року Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що відкрити рух по першій черзі Подільсько-Воскресенського мосту планують наприкінці 2023 року.

1 грудня 2023 року міст було відкрито для спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусів. 1 грудня 2024 року міст відкрито для руху легкових авто.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що бізнесмен Максим Шкіль отримав від київської влади 1,18 мільярда гривень на будівництво Подільського мосту. При цьому тендерна документація має ознаки закупівлі будматеріалів за істотно завищеними цінами. Компанія Шкіля "Автострада" заклала ціну піску на рівні 541 грн за 1 кубометр. Аргументувати таку ціну компанія вирішила посиланням на базу даних Агентства відновлення. Однак у базі ціна вказана на рівні 485 гривень.