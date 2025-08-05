Солнце иногда будет прятаться за облака. Прогнозируются ли дожди в Киеве в середине недели

Август встретил столицу теплом и дождями

Погода в Киеве теплая и несколько мокрая. В ближайшие дни, 6-7 августа, не ожидается серьезных изменений в синоптической ситуации.

В Погода.Мета прогнозируют, что температура в столице не поднимется выше +27 градусов днем. Но в Meteo говорят, что показатели могут подпрыгнуть до +31 градуса.

В среду, 6 августа, киевляне ожидают переменную облачность и мелкие дожди, которые будут идти во второй половине суток, сообщили в Погода.Мета. Хотя уже в четверг, 7 августа, будет преобладать ясная погода.

Температура днем за эти сутки зафиксируется около +22…27 градусов, а ночью — +15…19 градусов. Ветры в это время не превысят слабые 5 м/с.

Когда будет дождь

Похожий прогноз погоды в Киеве дал и Meteo. Среда, кроме облачности, принесет дожди, но они прогнозируются утром и днем. В четверг же небо прояснится.

Воздух в дневное время прогреется до +23…31 градуса, а ночью должен остыть до 14…17 теплых градусов.

Когда будет жара

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцам из 11 областей следует быть осторожными 6 августа.