Сонце іноді ховатиметься за хмари. Чи прогнозуються дощі у Києві в середині тижня

Серпень зустрів столицю теплом і дощами

Погода у Києві тепла і дещо мокра. Найближчими днями, 6-7 серпня, не очікується серйозних змін у синоптичній ситуації.

У Погода.Мета прогнозують, що температура у столиці не підніметься вище +27 градусів вдень. Але у Meteo кажуть, що показники можуть підстрибнути до +31 градусу.

У середу, 6 серпня, кияни очікують на мінливу хмарність та дрібні дощі, які йтимуть у другій половині доби, повідомили у Погода.Мета. Хоча вже у четвер, 7 серпня, переважатиме ясна погода.

Температура вдень протягом цих діб зафіксується близько +22…27 градусів, а вночі — +15…19 градусів. Вітри тим часом не перевищать слабкі 5 м/с.

Коли дощитиме

Схожий прогноз погоди у Києві дав і Meteo. Середа, окрім хмарності, принесе дощі, але вони прогнозуються вранці та вдень. У четвер же небо проясниться.

Повітря у денний час прогріється до +23…31 градусу, а вночі має охолонути до 14…17 теплих градусів.

Коли буде спека

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям зі 11 областей варто бути обережними 6 серпня.