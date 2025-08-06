Не только гроза с градом: в Киеве заметили еще одну "напасть" (видео)

Как ни одна стихия, то уже другая

После сильного ливня с грозой и градом, который накрыл Киев днем 6 августа, в столицу пришла новая стихия. Район от Теремков до ВДНХ оказался в условиях практически нулевой видимости из-за густых туч пыли.

Последствия двойного удара стихии по Киеву зафиксировали местные жители и опубликовали видео в телеграмм-каналах. Сначала город атаковали обильные осадки с градом, а затем началась настоящая песчаная буря, существенно ухудшившая видимость.

Больше всего от пылевой бури пострадал район ипподрома. Густые облака пыли накрыли территорию от Теремков до ВДНХ, и создали опасные условия для водителей и пешеходов. Метеорологи предупреждали о повышенном уровне опасности из-за непогоды. В некоторых районах прогнозировали грозу, град и шквал скоростью до 20 метров в секунду. Такой ветер может поднимать в воздух не только частицы песка и пыли, но и сносить кровли и деревья.

"Ипподром накрыла еще и пылевая буря — в районе от Теремков до ВДНХ почти нулевая видимость", — говорится в сообщении "Киев Инфо".

Напомним, во время обеденного ливня в столице сильный ветер, сопровождавший непогоду, валил деревья прямо на проезжую часть. На улице Ирпенской дерево упало прямо на дорогу. К счастью, никто не пострадал.

Ранее "Телеграф" также писал, что ливни и грозы уносятся в Украину. Непогода обойдет стороной всего несколько регионов