Город накрыло токсическое облако, которое видно даже из космоса. В Испании взорвался химзавод (фото, видео)

Власти рассылают населению смс с сообщением об угрозе и как действовать

В Испании в городе Алькала-де-Гуадаир произошел мощный взрыв на химическом заводе. После взрыва черный дым охватил окрестности города. Тысячи жителей оказались в опасной зоне, где воздух насыщен токсичными веществами.

По информации агентства Reuters, пожар начался в среду, 14 мая, на территории промышленного парка La Red, расположенного в 16 километрах от Севильи. В огне оказался склад химической продукции компании Plainsur, специализирующейся на поставках легковоспламеняющихся веществ.

Местные власти срочно призвали жителей города Алькала-де-Гуадаира, население которого составляет около 77 тысяч человек, оставаться в помещениях и держать окна закрытыми. Густое облако дыма видно на расстоянии до 80 километров от эпицентра происшествия.

Сообщения местных властей

Сначала работники предприятия пытались самостоятельно потушить огонь, но из-за угрозы жизни их быстро эвакуировали. На территории склада хранились опасные растворители, в частности этилен и толуол, чрезвычайно легковоспламеняющиеся.

Спикер службы экстренного реагирования сообщил, что сотни очевидцев позвонили по телефону на горячую линию. Кроме эвакуации персонала завода был проведен срочный вывод людей из близлежащих складских помещений. Облако от пожара видно даже из космоса.

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