Киевлян предостерегают: синоптики рассказали, когда столицу накроет непогода

В столице будет немного теплее, чем в регионе

В четверг, 26 июня, столица и Киевщина проснутся под аккомпанемент порывистого ветра и переменной облачности. Летний день начнется с дождя, а дальше природа возьмет паузу — без осадков, но с ощутимой прохладой и порывами ветра.

Как сообщает Укргидрометцентр, по городу и области объявлен первый (желтый) уровень опасности. Причина — порывы ветра 15–20 м/с, которые ожидаются с утра и будут держаться в течение дня.

Синоптики напоминают, что такая погода может повлиять на работу транспорта, коммунальных служб и даже повлечь за собой локальные аварийные ситуации.

Ночь в Киевской области будет по-летнему влажной. Пройдут кратковременные дожди, местами ливни. Температура опустится до +12... +17°C. В столице немного теплее, от +15°C.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Однако уже с утра небо начнет проясняться. В воздухе будет свежая влага после дождя, солнце иногда будет пробиваться сквозь облака. Однако покоя не обещает: сильный северо-западный ветер будет поднимать пыль с тротуаров.

День пройдет без осадков, но без ветра – некуда. Порывы до 20 м/с ощущаются как в центре столицы, так и на открытых участках области. Температура воздуха днем будет колебаться от +19 до +24°C в регионе, в Киеве — +21…+23°C.

Во второй половине дня солнце будет время от времени выглядывать из-за облаков, добавляя игре света к и без того свежему дню. А вот вечер может быть особенно приятным – без осадков, умеренно ветрено.

Ранее "Телеграф" писал, что погода в Киеве должна быть облачной и дождливой в эти дни, однако синоптики говорят, что в течение 25-27 июня осадков почти не будет. Хотя есть возможность порывов мощных ветров.