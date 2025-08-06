Не тільки гроза з градом: у Києві помітили ще одну "напасть" (відео)

Як не одна стихія, то уже інша

Після сильної зливи з грозою та градом, яка накрила Київ вдень 6 серпня, у столицю прийшла нова стихія. Район від Теремків до ВДНГ опинився в умовах практично нульової видимості через густі хмари пилу.

Наслідки подвійного удару стихії по Києву зафіксували місцеві жителі і опублікували відповідні відео у телеграм-каналах. Спочатку місто атакували рясні опади з градом, а потім розпочалася справжня піщана буря, яка суттєво погіршила видимість.

Найбільше від пилової бурі постраждав район іподрому. Густі хмари пилу накрили територію від Теремків аж до ВДНГ, і створили небезпечні умови для водіїв та пішоходів. Метеорологи попереджали про підвищений рівень небезпеки через негоду. В деяких районах прогнозували грозу, град та шквал швидкістю до 20 метрів за секунду. Такий вітер може піднімати в повітря не лише часточки піску та пилу, але й зносити покрівлі і дерева.

"Іподром накрила ще й пилова буря — у районі від Теремків до ВДНГ майже нульова видимість", — йдеться у дописі "Київ Інфо".

Нагадаємо, під час обідньої зливи у столиці сильний вітер, який супроводжував негоду, валив дерева просто на проїжджу частину. На вулиці Ірпінській дерево впало прямо на дорогу. На щастя, ніхто не постраждав.

Раніше "Телеграф" також писав, що зливи та грози несуться в Україну. Негода обійде стороною лише декілька регіонів