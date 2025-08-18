Теракт против военных? В Киеве взорвался внедорожник: что известно о пострадавшем, первые детали (фото, видео)

Больше всего пострадала передняя часть машины

В Подольском районе Киева произошел взрыв автомобиля, окрашенного под военный. Инцидент случился на парковке возле жилого дома.

Об этом утром 18 августа сообщили в Киевской городской государственной администрации. Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы.

По предварительной информации, детонация произошла при приближении владельца к автомобилю. Известно, что пострадавший получил незначительные травмы. Однако от госпитализации он отказался.

По данным Нацполиции Киева, на месте работают следственно-оперативные группы территориального подразделения и столичного главка, взрывотехники, медики и другие профильные службы.

В Киеве в результате детонации неизвестного устройства, взорвался автомобиль. Фото: Нацполиция

В Киеве взорвалось авто. Фото: Нацполиция

Как выглядит автомобиль после взрыва. Фото: Нацполиция

Последствия взрыва авто в Киеве. Фото: Нацполиция

В сети появилось видео, на котором показан автомобиль уже после взрыва. Больше всего пострадала его передняя часть. Также повреждены машины, припаркованные рядом.

Также в соцсетях указывают, что инцидент случился возле жилого комплекса по улице Ивана Выговского.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 6 июня в Березовском районе Одесской области произошел взрыв автомобиля, в котором, по предварительным данным, находился представитель ТЦК. Сообщалось о погибшем.

Виталий Соколенко, руководитель управления коммуникаций ОК "Юг", в комментарии "Телеграфу" отметил, что в настоящее время продолжается следствие. В пресс-службе полиции Одесской области добавили, что информация о возможных других пострадавших в настоящее время уточняется. На месте происшествия работали правоохранители.