Сменил локацию незадолго до пожара: как раньше выглядел клуб "Форсаж" в Киеве

На протяжении почти 20 лет здесь проходили масштабные вечеринки и концерты

В ночь на 19 августа в Соломенском районе Киева произошел пожар на территории ночного клуба "Форсаж". Это заведение много лет работало в арендованном помещении Киевского авиационного университета на Гарматной, но накануне пожара сменило адрес.

"Телеграф" решил вспомнить, как выглядел "Форсаж" до происшествия.

"Форсаж" многие годы был одним из самых узнаваемых клубов Киева. Его двери открылись в 2006 году. До этого в здании на территории авиационного университета работал студенческий клуб "Воробышек" (Sparrow), в 90-х он превратился в ночной "Румерс".

Forsage Club

В клубе было несколько зон: главный танцпол Main Stage, закрытой зоной Backstage, где можно было провести вечеринку непосредственно в компании артистов, VIP-зоной, R’n’B-площадкой, караоке, лаунж-террасой и даже "Музеем истории музыки".

Зоны клуба на любой вкус

Двери "Форсажа" были открыты для посетителей каждый день. В заведении постоянно проходили вечеринки, концерты и шоу. На главной сцене "Форсажа" выступали мировые звёзды электронной музыки — Aphrodite, Boris Brejcha, Chicane, Cosmic Gate, John 00 Fleming, Stephan Bodzin & Oliver Huntemann, Timo Maas и многие другие. Украинские артисты тоже не обходили его стороной: здесь давали концерты Макс Барских, Monatik, "Время и Стекло", Kozak Siromaha, KAZKA, MamaRika и многие другие. В клубе неоднократно снимали клипы, телепроекты и фильмы.

Forsage Club удалось за много лет не потерять популярность

Но в истории заведения не обошлось без скандала. В 2024 году руководство НАУ заявило, что "Форсаж" годами не платил аренду и задолжал университету более 2 миллионов гривен. К тому же клуб занимал большую площадь, чем значилось в договоре.

Летом 2025 года в соцсетях "Форсажа" объявили о переезде на улицу Мокра. На вопрос посетителей о судьбе старой локации администрация уверяла, что она "будет ждать гостей". Но в ночь на 19 августа территорию клуба подожгли.

Двое мужчин подожгли здание университета, которое сейчас арендует ночной клуб "Форсаж". Действовали профессионально. Знали, где находятся камеры. Сделали фотоотчет для заказчика. Сгорела самочинная пристройка, возведенная арендатором здания без соответствующих документов заявила и.о. ректора КАУ Ксения Семенова

В результате пожара сгорела самовольная летняя терраса, пострадала отделка стен.