Прохлада не задержится: синоптики назвали дату, когда 40-градусная жара вернется в Украину

Пик жары ожидается в последний день лета

Конец августа в Украине будет очень жарким в южных и восточных регионах, тогда как на западе и севере сохранится относительная прохлада. Синоптики предупреждают о высоких температурах кое-где до +42°C, впрочем, в начале сентября все же победит осень.

"Телеграф" подготовил прогноз, согласно данным сайта Ventusky.

29 августа

В этот день большинство регионов будет чувствовать умеренную температуру. На севере страны столбики термометров будут держаться на уровне +18-20°C, тогда как на юге от центра до побережья ожидается +31-34°C, больше всего — в Одесской области.

Погода в Украине на 29 августа

30 августа

Ситуация изменится: жара охватит большинство центральных, южных и восточных областей. В Киевской и Винницкой областях прогнозируют +36°C, в Николаевской области — +37°C, в Крыму — +39°C, в Харьковской области — +35°C. Только западные регионы будут оставаться прохладными, с температурами около +26°C, в Закарпатье — всего +18°C.

Погода в Украине на 30 августа

31 августа

В этот день жаркая погода достигнет своего пика на юге и востоке. В Крыму прогнозируют +41°C, в Запорожье — +38°C, в Луганской области — +38°C, в Одесской области — +32°C, в Харьковской области — около +28°C. Остальные территории страны будут ощущать значительно более низкие температуры — от +16 до +22°C, а в Закарпатье ожидается всего +13°C.

Погода в Украине на 30 августа

1 сентября

В первый день осени жара начнет отступать. На севере и западе Украины максимальная температура составит около +23°C, однако юг и восток еще остаются теплыми. В Николаевской области воздух прогреется до +31°C, в Крыму – до +31°C, в Запорожье – +30°C, а на севере Луганщины – +27°C.

Погода в Украине на 1 сентября

Следует отметить, что информация на сайте Ventusky носит предварительный характер и может не совпадать с реальными показателями.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в конце лета погода в Украине будет изменчивой: ко Дню Независимости, 24 августа, почти по всей стране ожидается резкое похолодание, тогда как перед этими местами будет царить экстремальная жара.