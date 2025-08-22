Выходные в Киеве подготовили сюрприз: синоптики прогнозируют резкую смену погоды

Нужно ли брать с собой зонтики

Летняя погода начинает покидать Киев, ведь уже на выходных возможны мелкие дожди и прогнозируется снижение температуры.

В ближайшие дни, 23-24 августа, в столице температура упадет с +21 до +17 градусов. Об этом сообщили в Meteofor и Погода.Мета.

В течение 23-24 августа солнце редко будет прогревать землю, а во второй половине суток ожидается мелкий дождь. Таким прогнозом поделились в Meteofor.

В то же время в ближайшие дни температура упадет с +21 градуса до +17 градусов днем. Хотя ночью она будет держаться почти на одном уровне — +13…14 градусов. А самые сильные ветры предполагаются днем-вечером выходных — свежие 8 м/с.

Когда будет дождь в Киеве

Однако в Погода.Мета прогнозируют на выходных лишь облачность.

Между тем температура днем сначала достигнет +21 градуса, а позже опустится до +17 градусов, хотя ночью будет +14…15 градусов. Ветры тем временем не разгуляются больше слабых 5 м/с.

Какая будет погода в Киеве

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что конец лета в Украине может больше напоминать начало осени — утренний туман, низкая температура, но без существенных осадков.