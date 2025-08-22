Осень уже близко: синоптик назвал точную дату, когда погода изменится в Украине

Наслаждаться теплом осталось недолго

На смену августовскому теплу в Украину уже совсем скоро придет осенняя прохлада. Ведь столбик термометра ночью опустится до +6 градусов.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич в материале "От +37°С до +7°С за несколько дней: что будет с погодой в Украине до конца августа".

По прогнозам синоптика, первая прохлада начнет ощущаться уже с понедельника, 25 августа. Так как придет мощный антициклон с центром над Беларусью. Но он заходом "накроет" Украину высоким атмосферным давлением и стабильной погодой.

При этом значительных осадков не ожидается, лишь в отдельные дни на севере и востоке Украины могут быть кратковременные дожди, которые будут распределяться неравномерно по территории. В то же время температура ночью будет колебаться в пределах +6…+12°С, днем +20…+25°С; на юге, востоке и в Закарпатье ночью +11...+16°С, днем +23...+28°С.

Погода в Украине 25 августа

Приблизительно такие же данные публикует и Укргидрометцентр, который на 25 августа прогнозирует от +19 до +26 градусов тепла, самая высокая температура будет на юге страны. Во вторник, 26 августа, ожидаются примерно такие же колебания, но на западе ночью будет до +8 градусов тепла. Однако 27 августа солнышко пригреет до +29 градусов в центре страны, на востоке и юге.

Погода в Украине 26 августа

