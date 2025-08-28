В Киеве студенты праздновали на улице конец каникул: не испугали ни взрывы дронов, ни полиция (видео)

Полиция не смогла ничего сделать

Лето подходит к концу, а это значит, что очень скоро школьники и студенты вернутся на учебные места. Поэтому молодежь в последние дни вышла на улицы ради того, чтобы отпраздновать приближение учебной поры и при этом не всегда реагирует даже на сигналы тревоги и звуки работы ПВО.

Например, киевские telegram-каналы показали, что на Лесном массиве толпа молодых людей находится на улице во время воздушной тревоги. Не особо их смутило и то, что в городе действует комендантский час.

На кадрах, которые были обнародованы telegram-каналом "КС: новини Київ" видно, что группа студентов остается на улице даже несмотря на то, что приехали полицейские. К концу ролика часть молодых людей все же отправилась в сторону общежитий.

Судя по комментарию автора ролика, собрание студентов происходило уже после того, как в городе прозвучали первые взрывы.

