У Києві студенти святкували на вулиці кінець канікул: не налякали ні вибухи дронів, ні поліція (відео)

Поліція не змогла нічого вдіяти

Літо добігає кінця, а це означає, що дуже скоро школярі та студенти повернуться на навчальні місця. Тому молодь виходить на вулиці заради того, щоб відсвяткувати наближення навчальної пори і при цьому не завжди реагує навіть на сигнали тривоги та звуки роботи ППО.

Наприклад, київські telegram-канали показали, що на Лісовому масиві натовп молодих людей перебуває на вулиці під час повітряної тривоги. Не надто їх збентежило і те, що в місті діє комендантська година.

На кадрах, оприлюднених telegram-каналом "КС: новини Київ" видно, що група студентів залишається на вулиці навіть попри те, що приїхали поліцейські. До кінця ролика частина молодих людей все ж таки вирушила у бік гуртожитків.

Судячи з коментаря автора ролика, збори студентів відбувалися вже після того, як у місті пролунали перші вибухи.

