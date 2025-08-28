Танцы на костях? Под Киевом остановили концерт YAKTAK, что говорят организаторы (видео)

Украинцы возмущённы таким поступком, а ответственных наказали

Российские оккупанты в ночь на 28 августа атаковали Киев, Васильков и Вышгородский район баллистическими ракетами. В результате погибли по меньшей мере 22 человека, среди них четверо детей, еще 50 человек получили ранения. Однако в Софиевской Борщаговке под Киевом сотни человек собрались на благотворительный концерт исполнителя YAKTAK.

Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил, что мероприятие было остановлено, а председателя поселкового совета и организатора наказали — на них составили протоколы.

"Сегодня вынужден жестко отреагировать на ситуацию, сложившуюся в одном из жилых комплексов Софиевской Борщаговки. В социальных сетях и телеграмм-каналах распространялось видео, где проходит громкий концерт с привлечением большого количества людей", — написал Калашник.

Он пояснил, что все мероприятия могут проводиться исключительно по согласованию с военным командованием и с учетом требований безопасности. Концерт, организованный сегодня в Софиевской Борщаговке, не имел такого согласования. Поэтому глава ОВА обратился к правоохранителям.

"Особенно возмущает то, что эти дни в Киеве и области являются днями траура по жертвам жестокой вражеской атаки, в результате которой погиб 21 киевлянин. Во время, когда мы склоняем головы в скорби, подобные праздничные мероприятия недопустимы", — отметил Калашник.

По его словам, "это действо остановлено", а пришедшие на концерт люди разошлись. Полиция составила административные материалы по статье 185-1 КУоАП на организатора мероприятия и руководителя Борщаговского поселкового совета.

Организаторы концерта заявляли, что намеревались собрать 200 тысяч гривен на ремонт палат в военном госпитале.

В то же время в сети пользователи писали о неуместности мероприятия в день одного из самых массированных обстрелов столицы, в результате которого погибли по меньшей мере 22 киевлянина. Завалы разбирают до сих пор, а значит количество жертв еще может увеличиться.

Добавим, что в четверг, 28 августа, стало известно, что теперь все массовые мероприятия в Киеве нужно согласовывать с Генштабом, а в других областях и городах с военным командованием.

Напомним, в результате масштабной комбинированной атаки в ночь на 28 августа, в большинстве районов Киева есть поврежденные дома, выбиты окна. Больше всего пострадал Дарницкий район. Фотокорреспондент Ян Доброносов показал, как выглядит разрушенная россиянами пятиэтажка.